Médico hispano de Texas declarado culpable de inyectar veneno a sus pacientes

Un jurado declaró culpable a un médico de origen hispano de Texas, apodado “terrorista médico”, de inyectar veneno para detener el corazón de sus pacientes en su antigua clínica médica en el norte de Dallas.

FOX 4 en Dallas informó que un jurado de 12 personas encontró al Dr. Raynaldo Ortiz culpable de los 10 cargos después de casi siete horas de deliberación.

Como resultado de la acción de Ortiz, varios pacientes sufrieron emergencias cardíacas, mientras que la doctora Melanie Kaspar murió después de usar una de las bolsas intravenosas, dijeron los fiscales.

Los fiscales federales dijeron que el anestesiólogo cometió los impactantes crímenes en Baylor Scott y White Surgicare North Dallas en represalia por una investigación de mala conducta médica.

Una denuncia penal acusó a Ortiz de inyectar bloqueadores nerviosos y medicamentos broncodilatadores en las bolsas intravenosas de los paciente. Crédito: Dallas Police Department | AP

Un video de vigilancia mostró al médico colocando una bolsa intravenosa en un calentador de acero inoxidable afuera de un quirófano el 19 de agosto de 2022. Minutos más tarde, otro empleado tomó la bolsa y poco después, según los informes, un paciente sufrió un ataque cardíaco.

La colega de Ortiz, la anestesióloga Melanie Kaspar, se llevó a casa una bolsa intravenosa contaminada el 21 de junio para rehidratarse debido a una enfermedad. Casi inmediatamente después de insertar la vía intravenosa en su vena, sufrió un evento cardíaco grave y murió.

Una autopsia mostró que fue envenenada fatalmente con bupivacaína, un agente anestésico del que, según el Departamento de Justicia, “rara vez se abusa” pero que se usa para aliviar el dolor durante la cirugía.

“No hay cierre. Mi mejor amiga se ha ido. No creo que él alguna vez me haya mirado a los ojos… Es casi como si tuvieras tantas emociones que no pudieras filtrarlas. Te inundas”, dijo John Kaspar, viudo de la doctora Melanie Kaspar, poco después del veredicto.

La estación informó que entre los testigos llamados al estrado durante el juicio se encontraba el anestesiólogo que descubrió que las bolsas estaban contaminadas, John Kaspar, y un adolescente que sufrió un paro cardíaco durante una cirugía de nariz.

Los incidentes comenzaron dos días después de que Oritz fuera notificado de una investigación disciplinaria en su contra por su manejo de una emergencia médica.

FOX 4 señaló que hubo 13 pacientes entre mayo y agosto de 2022 que experimentaron emergencias cardíacas similares, aunque los fiscales solo acusaron al médico de causar lesiones corporales a cuatro de los pacientes en agosto.

Un juez había ordenado que Ortiz permaneciera detenido antes del juicio después de que los fiscales argumentaran que era un peligro para la comunidad al citar, en parte, un incidente de 2015. En esa ocasión, el médico le disparó al perro de su vecino en represalia por la mujer que ayudó a su entonces novia a obtener una orden de restricción contra él después de un incidente de violencia doméstica.

Ortiz fue declarado culpable de cuatro cargos de manipulación de productos de consumo que resultaron en lesiones corporales graves, un cargo de manipulación de un producto de consumo y cinco cargos de adulteración intencional de una droga, dijeron los fiscales.

Se espera que Ortiz sea sentenciado en dos o tres meses. Se enfrenta a cadena perpetua.

