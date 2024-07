Biden acepta reevaluar su candidatura si un médico detecta que tiene una condición de salud grave

Joe Biden admitió estar dispuesto a reevaluar su candidatura en busca de la reelección al frente de la Casa Blanca si un médico le indica que tiene una condición de salud grave.

Durante una entrevista concedida a Ed Gordon de BET News, el mandatario de la nación abrió la posibilidad de cederle su lugar como candidato presidencial a otro demócrata en caso de enfrentarse a un reporte que demuestre que médicamente es vulnerable.

“Si tuviera alguna condición médica que surgiera, si los médicos vinieran a verme y me dijeran que tengo este problema”, señaló.

La declaración del demócrata de 81 años surge casi una semana después de haber revelado que el médico a cargo de su salud consideró innecesario someterlo a una evaluación más detallada, pues lo ve sano.

Sin embargo, después de verlo por televisión participando en el debate presidencial frente a Donald Trump, emitiendo ideas confusas e incluso hablando en voz baja, surgió la interrogante acerca del verdadero estado en que se encuentra Joe Biden.

Joe Biden pausó su agenda de trabajo debido a que dio positivo de COVID-19 (Crédito: Susan Walsh / AP)

A pesar de la ola de criticas que le exigen poner fin a sus aspiraciones políticas, el presidente se niega a dar marcha atrás, pues considera que sus años experiencia lo respaldan para gobernar otros cuatro años.

“Cuando me presenté por primera vez, Ed, tal vez recuerdes, dije que iba a ser un candidato de transición y pensé que podría dejar esto atrás y pasarle la posta a otra persona, pero no anticipé que las cosas se dividirían tanto. Y, francamente, creo que lo único que aporta la edad es un poco de sabiduría.

He demostrado que sé cómo conseguir que el país haga cosas a pesar de que nos dijeron que no podíamos hacerlo, pero hay más por hacer y me resisto a dar marcha atrás“, enfatizó.

En las últimas horas se reportó que Biden dio positivo de COVID-19, pero sin que ello ponga en riesgo su salud, así que sólo se tomará unos días de descanso.

La mayoría de las encuestas colocan a Donald Trump delante de Joe Biden en siete estados considerados claves para ganar en los comicios de noviembre.

