Nieta de Donald Trump lo describe como un personaje completamente opuesto al que aparece en TV

Kai Madison Trump, nieta de Donald Trump, acaparó la atención de los asistentes a la Convención Nacional Republicana al tomar el micrófono para describir a su abuelo como un personaje completamente opuesto al que aparece en los medios de comunicación luchando por volver a ganar la presidencia de la nación.

Durante el tercer día del evento donde se concentran los republicanos en Milwaukee, Wisconsin, la joven de 17 años se refirió a Donald Trump como personaje dulce al pendiente de su familia.

“Para mí, es un abuelo normal. Nos da dulces y refrescos cuando nuestros padres no están mirando, siempre quiere saber cómo nos va en la escuela.

Cuando llegué al cuadro de honor, él lo imprimió para mostrarles a sus amigos lo orgulloso que estaba de mí.

Me llama a mitad de la jornada escolar para preguntarme cómo me va en el golf y me cuenta todo sobre él, pero luego tengo que recordarle que estoy en la escuela y que tendré que llamarlo más tarde”, señaló.

Sobre el atentado que sufrió Donald Trump el sábado pasado en un mitin en Pensilvania, Kai Madison lo calificó como algo muy perturbador no sólo para su familia, sino para toda la nación.

“Me quedé en shock cuando me enteré de que le habían disparado y solo quería saber si estaba bien. Fue desgarrador que alguien le hiciera eso a otra persona.

Donald Trump luce alegre ante las muestras de afecto que recibió en la Convención Nacional Republicana. (Crédito: Paul Sancya / AP)

Los medios de comunicación hacen que mi abuelo parezca una persona diferente, pero yo lo conozco tal como es. Es muy cariñoso y amoroso. Realmente quiere lo mejor para este país y luchará todos los días para que Estados Unidos vuelva a ser grande”, enfatizó.

Kai Madison Trump es hija de Donald Trump Jr. y al igual que su abuelo suele practicar golf de manera frecuente, pues reconoce que le encantaría seguir los pasos de su abuelo.

“Incluso cuando está pasando por todos esos procesos judiciales, siempre me pregunta cómo estoy. Siempre me anima a esforzarme para ser la persona más exitosa que pueda ser. Obviamente, pone el listón muy alto, pero quién sabe, tal vez un día lo alcance“, indicó.

Para el candidato favorito en la mayoría de las encuestas, la Convención Nacional Republicana resultó mejor de lo que esperaba, pues aunque los fallos de sus procesos legales en su contra todavía están siendo apelados por sus abogados, el respaldo sus partidarios lo proyectan con amplias posibilidades de imponerse en los comicios de noviembre.

