Wendy Guevara reacciona a los comentarios sobre su parecido con Karol G

Desde hace algunos meses surgieron en las redes sociales memes que comparaban a Wendy Guevara con Karol G, y luego de que esta última cantó el himno de Colombia en el partido final de la Copa América, Wendy recibió mensajes en los que -en broma- le preguntaban cómo es que había estado presente en el Estadio Hard Rock de Miami.

Karol G fue duramente criticada tras cantar el himno de Colombia en Copa América

Ahora, la ganadora del reality show “La Casa De Los Famosos México” reaccionó a esas comparaciones, y durante un en vivo que hizo en TikTok, dijo lo siguiente: “‘Cantaste en la Copa América bien feo’. ¿Yo? ¿Por qué me están todos dice y dice que según que yo canté en la Copa América y quién sabe qué? Yo no veo futbol, manas, están locas”.

Wendy dijo que casi no sigue ese tipo de eventos deportivos: “Sí me gusta poquito, pero no soy fan del futbol. ‘¿Viste que dijeron que te parecías a Karol G?’ A ver, la que cantó en Copa América fue Karol G. Entonces por eso me están diciendo, por Karol G. Hermanas, ya, van a hacer que (ella) se ofenda, porque ya ven como se ofendió la señora ésta que le dijeron que se parecía mí, y se enojó bien feo”.

Wendy Guevara, ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’, presume su nueva casa

Muy aparte de los memes, Wendy comentó el año pasado, durante el reality show, sobre su supuesto parecido con la reguetonera. En un video compartido en TikTok ella aparece con Nicola Porcella, Apio Quijano y Paul Stanley, y les dice: “Dicen que me parezco a Karol G. Me lo han dicho. En Colombia me decían. Y en Cuba”. Todos ríen, y Paul comenta: “Tienes un aire”, pero Quijano exclama: “Un aire, pero del desierto”.

En las últimas semanas Wendy ha estado muy ocupada, acudiendo a eventos como presentadora y promoviendo el capítulo inicial de su podcast con Poncho de Nigris. Pero además, celebró que su amigo Nicola Porcella se integró al elenco de la obra teatral “Aventurera”; en unas fotografías que el actor compartió en Instagram se refirió a Guevara como “la hermana que la vida me regaló ❤️🙏🏻”.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: