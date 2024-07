Danna Paola no descarta protagonizar “Aventurera”

Luego de la ola de dimes y diretes que se desató con la decisión de Juan Osorio de mantener a Irina Baeva como protagonista de la obra “Aventurera” no ha dejado de dar de qué hablar, razón por la que los internautas no han dejado de compartir los nombres de las famosas que podrían interpretar a “Elena Tejero”. Uno de los que ha salido a relucir es el de la cantante Danna, quien además de contar con una voz de impacto, tiene una amplia trayectoria en el mundo de la actuación.

Es así como la intérprete de “Sodio” y “Oye Pablo” se volvió el blanco de cuestionamientos sobre su disposición para dar vida al icónico personaje y sumarse a la puesta en escena, dejando a más de uno con la boca abierta.

Danna se mostró cautelosa al evitar dar un “no” rotundo, pero dejó claro que por el momento esta idea no está dentro de sus planes: “O sea qué te puede decir, no ahora, tal vez en unos años es super icónico, no lo sé”, contó ante las cámaras.

Además de no cerrar la puerta a esta posibilidad, afirmó que para ella es muy importante someterse a un intenso proceso entrenamiento y preparación para cualquiera de sus proyectos, “Aventurera” no sería la excepción.

Te puede interesar:

• Danna Paola sobre los procedimientos estéticos: “Quiero envejecer con mi cara”

• Danna Paola revela la cifra millonaria que tiene en su cuenta de banco

• Danna Paola compartió fotos de sus vacaciones en las playas venezolanas

“Me tendría que preparar muchísimo, creo que siempre todos los proyectos uno tiene que prepararse montón como artista cada personaje merece su preparación etcétera“, detalló.

Este no fue el único tema que la mexicana abordó durante su encuentro con la prensa, pues también hizo alusión a las polémicas declaraciones que hizo en torno a su país favorito, España, mientras se encontraba de gira por territorio Europeo.

“Yo hablo desde mi experiencia, yo nunca he querido ofender a nadie al final creo que en hablar siempre desde lo que uno vive y obviamente hay muchas cosas que son la felicidad en la vida”, argumentó.