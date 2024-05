Danna Paola compartió fotos de sus vacaciones en las playas venezolanas

Danna Paola está pasando unos días en la playa. La cantante mexicana compartió varias fotos de su reciente viaje a Venezuela, específicamente a las playas de Los Roques y Los Juanes.

Este fin de semana, la intérprete de “Mala fama” ha compartido varias fotos en las que se le ve disfrutando del sol, el mar y la arena junto a su grupo de amigos y a su novio, el cantante venezolano Alex Hoyer.

En el primer carrusel de imágenes se ve a la cantante posar con un bikini color marrón en las playas de Los Roques y en otra posa con un bikini rojo a bordo de un gran yate.

En otro carrusel se la ve posar con un bikini azul junto a su grupo de amigas a bordo de un yate, pero esta vez en Los Juanes.

De inmediato, las publicaciones de Danna se llenaron de comentario de fanáticos venezolanos emocionados por su visita al país.

“Danna ya eres venezolana”, “Que bien te sienta Venezuela”, “Por lo que vemos Danna ama Venezuela”, eran algunos de los comentarios.

La cantante de 28 años también compartió fotos de la comida venezolana que probó como empanadas con guasacara, una salsa a base de aguacate.

Criticas por preferir España sobre México

Recientemente, Danna Paola estuvo en el centro de la polémica por decir, en una entrevista con la estación chilena FM Dos, que prefería España sobre México.

La respuesta de la cantante se dio en una ronda de “pimponeo” en el que le preguntaron qué lugar prefería y le dieron dos opciones: México y España, opción que eligió.

Como era de esperarse, su respuesta no agradó a sus fans mexicanos, quienes la criticaron duramente en redes sociales.

Tras las críticas y ataques, Danna fue abordada por varios reporteros mientras esperaba un taxi en el aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que aprovechó para aclarar la situación.

“La verdad no voy a hablar de controversias, yo siempre he llevado mi país adelante, a todos lados, con muchísimo orgullo. Si lo quieren sacar de contexto, siempre hay buenos, malos comentarios y mira, uno trabajando y siendo feliz”, dijo la cantante.

Danna aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto por sus haters. “Siempre he amado a mi país, que lo quieran sacar de contexto es por tirarme hate, la verdad es que pues ya no es mi problema, es problema de los demás. Soy mexicana, mi amor, cómo no voy a amar a mi país, y soy la primera que cada vez que salgo de mi país, como lo hice en España hace muchos años, trabajando para una serie internacional como Élite que me catapultó, fui muy orgullosa de llevar a mi país siempre a todos lados”, aseguró.

Seguir leyendo: