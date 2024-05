Danna Paola se besa con un locutor argentino en plena entrevista, ¿terminó con Alex Hoyer? | VIDEO

Luego de varias semanas envuelta en polémica por su respuesta a la pregunta “¿España o México?”, la cantante Danna Paola encabeza los titulares de nueva cuenta. En esta ocasión fue gracias al beso que compartió con un locutor argentino, mismo que desató especulaciones sobre una supuesta ruptura con Alex Hoyer. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te lo contamos.

Todo ocurrió durante la visita de la intérprete de “Tenemos que hablar” al podcast ‘Rumis’, conducido por Lizardo Ponce, quien desde el minuto uno expresó su admiración por la mexicana.

Lo que comenzó como una dinámica de preguntas y respuestas candentes pronto se tornó en un reto de compartir un beso frente a la mirada de los otros conductores del programa. Si bien se trató de un “poquito”, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer, mostrando el descontento del público.

Y es que muchos internautas no dudaron en sacar a relucir la relación de Danna Paola y Alex Hoyer, tachándola de “infiel”: “Creo que Alex no la va a aguantar más, va a terminar dejándola”, “¿Pero no tenía novio?”, “Hermana, ¿y no que muy enamorada del novio?”, “Se me hace que Alex ya vio esto” y “Dannita, contrólate”, son algunas de las respuestas que se leen en plataformas como Instagram y X.

A pesar de que algunos fans expresaron que tal vez la cantante ya había dado su relación por terminada con el cantautor, la propia Danna se deshizo en halagos hacia el durante dicha entrevista con Lizardo Ponce.

Sobre el joven con el que mantiene una relación desde hace varios años, la también actriz comentó que Alex Hoyer se encontraba junto a ella en Argentina: “Lo amo tanto, y es muy lindo encontrar a un partner (compañero) así”, detalló.

A pesar de las reacciones y comentarios negativos que desató su interacción, Danna Paola ha decidido mantenerse alejada de la polémica y hacer caso omiso a lo que se dice.

