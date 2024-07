Danna Paola sobre los procedimientos estéticos: “Quiero envejecer con mi cara”

Danna Paola quiere envejecer lo más natural posible. Recientemente, la cantante mexicana compartió su opinión sobre los procedimientos estéticos y el efecto que pueden causar algunas en el rostro.

En una conversación con Vicky Martín Berrocal en su podcast A solas, la intérprete de “Mala fama” habló sobre la competencia que existe entre mujeres para ver quien luce mejor.

Danna también expresó su rechazo y temor hacia procedimientos estéticos como los fillers, rellenos que se utilizan para tratar arrugas y pliegues cutáneos.

“A ver quién se ve mejor, quién tiene mejor cuerpo. Ay, quién tiene mejor cara, que si me inyecto los labios. Yo estoy muy en contra. Yo quiero envejecer con mi cara. Me da mucho miedo el rollo de los fillers”, dijo la cantante de 29 años.

Pese a la presión que ha vivido desde muy pequeña por su apariencia, Danna aseguró que se considera una mujer muy segura de sí misma y se siente muy orgullosa de eso.

“Siempre he tenido una presión y una disciplina por la perfección que creo que tiene que ver con estos traumas de estar en esto desde tan pequeña. El ‘tienes que ser así’ y comportarte de tal manera y no hablar de esta manera y ‘calladita te ves más bonita’. Me ha hecho mucho clic hoy verme al espejo y ver en la mujer en la que me he convertido. Hoy estoy muy orgullosa, más plena y segura de mí”, aseguró.

El sexo da felicidad

En la conversación, la actriz abordó otros temas como la sexualidad y la importancia de experimentar porque, considera, da felicidad. “La gente infeliz es porque no tiene sexo”, afirmó.

Danna también dijo que cuando una persona tiene una vida sexual insatisfactoria se nota. “El mal sexo se ve a distancia. Cuando tienes una buena vida sexual, uno vive feliz”, dijo.

La cantante explicó que para tener una buena vida sexual en pareja, primero es necesario tener una buena vida sexual a contigo misma.

“La sexualidad al final no tiene nada que ver con un chico. Es consigo misma. La sexualidad es justo ‘Embrace your femininty (Abraza tu feminidad)’, ¿sabes? La feminidad y la sexualidad de la mujer viene antes de tener una pareja”, aseguró.

