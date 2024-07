Joe Biden recibe el apoyo de cientos de reconocidas afroamericanas a través de una carta

Ante la ola de declaraciones de políticos demócratas que le exigen a Joe Biden poner fin a su campaña y cederla la candidatura presidencial a otra persona con mayor vigor, el jefe de la nación recibió una carta que representa el punto de vista de más 1,400 reconocidas afroamericanas, quienes le piden no claudicar en su cruzada por vencer a Donald Trump en la boleta electoral.

Debido a su desastrosa participación en el debate presidencial celebrado hace unas semanas, algunos demócratas han expresado públicamente su preocupación por el plan del Comité Nacional Demócrata (DNC) de certificar la nominación de Joe Biden como su candidato incluso antes que se realice la Convención Nacional Demócrata.

Asimismo, se menciona que presuntamente otros personajes importantes como Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes; Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado; e incluso Barack Obama, expresidente de la nación, están en contra de que Biden continúe adelante con su campaña, pues eso los podría hacer perder la Casa Blanca.

La mayoría de las encuestas ya colocan a Joe Biden cinco puntos detrás de Donald Trump. (Crédito: Susan Walsh / AP)

Sin embargo, el político de 81 años cuenta con cierto capital político que todavía cree en su trabajo como lo señalan: Carol Moseley Braun, la primera mujer afroamericana elegida para el Senado; Keisha Lance Bottoms, exasesora principal de Biden y ex alcaldesa de Atlanta; y Melanie Campbell, presidenta del Power of the Ballot Action Fund, todas ellas afroamericanas y firmantes de la carta que recibió.

“Creemos que es injusto y perjudicial juzgar al presidente Biden por tener un mal desempeño en un debate de 90 minutos contra un mentiroso en serie que quiere destruir nuestra democracia y ser un dictador en jefe.

La historia es una gran maestra y nos ha enseñado que una casa dividida fracasará.

Como mujeres afroamericanas, somos especialmente conscientes de la amenaza muy real que un segundo mandato de Trump representa para nuestro país y, especialmente, para nuestra comunidad, pero este no es un momento para ceder al miedo.

En cambio, debemos unirnos en torno a nuestra profunda creencia en nuestros valores y nuestra capacidad para involucrar eficazmente a los votantes y ganar en todas las elecciones de 2024”, señala parte del texto donde se les invita a los demócratas a cerrar filas de cara a las elecciones.

