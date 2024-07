Ramón Morales aseguró que los directivos de la FMF también son culpables del fracaso en la Copa América 2024

En un ambiente como el de la selección de México, donde la costumbre aconseja que después de los fracasos se quite culpe totalmente al director técnico y que los directivos siempre queden impunes de su responsabilidad, el exmundialista en Estados Unidos 1994 y Alemania 2006, Ramón Morales se mostró en desacuerdo de que la culpa del fracaso en la Copa América 2024 haya sido exclusivo del técnico Jaime Lozano.

En entrevista con La Opinión, el recientemente nombrado máximo ídolo en la historia de las Chivas en una encuesta realizada en redes sociales, destacó que: “Es cierto que siempre se tiene que responsabilizar al técnico y en este caso a Jaime Lozano, pero pregunto: ¿por qué no vamos responsabilizando o repartiendo la culpa de este fracaso con los directivos”, creo que ellos de pronto dicen, el técnico no sirvió, le damos las gracias, valoramos su esfuerzo, pero ya no seguirá con nosotros y ellos siguen tan campantes”.

La Federación Mexicana de Futbol agradece y reconoce el compromiso y entrega de Jaime Lozano. Hoy termina su etapa como Director Técnico de la Selección Nacional Mayor. Esperamos lo mejor para su carrera profesional y personal. pic.twitter.com/HciqORROcp — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) July 17, 2024

Morales fue específico en este tema: “Se acusa o señala que Jaime Lozano no tenía experiencia, que debía tener a una persona experimentada a su lado, entonces yo digo, acaso, ¿el máximo directivo de la Federación Mexicana de Fútbol tiene experiencia?, ¿sabemos si sabe de fútbol?, porque lo que he escuchado es que viene de la televisión, ¿entonces como se atreven a juzgar el trabajo de Lozano?, si tampoco tienen experiencia”.

Ramón Morales, con la suficiente autoridad que le otorga el haber disputado seis partidos de Copa del Mundo, así como nueve de Copas América, fue claro en sus conceptos con la intención de no confundir a la gente con sus apreciaciones.

“En ningún momento estoy quitándole la culpa a Jaime Lozano o justificándolo, para nada, él sabía desde el principio los riesgos de llegar a un puesto de esta naturaleza sin experiencia y lo asumió con personalidad, pero al final de cuentas los hechos lo rebasaron, pero es indudable que cuando te dicen existe apoyo irrestricto es apoyo irrestricto y le aseguraron seguir hasta el Mundial pasara lo que pasara. Entonces fueron otros los que faltaron a su palabra”, destacó.

Los zapatos de Jaime Lozano

Ramón Morales también aceptó analizar la negativa de Jaime Lozano de continuar como auxiliar de Javier Aguirre en la selección de México: “Muy buena pregunta, creo que habría que estar en sus zapatos, saber por qué no aceptó, qué pasó por su cabeza. Nosotros podemos decir, por orgullo no aceptaría que me bajaran de nivel, pues llegó como responsable y después pasar a auxiliar no suena muy lógico”.

Añadió que: “Por el otro lado, varios dirían, debió aceptar para aprender y seguir adquiriendo experiencia, pero la gente se lo acabaría asegurando y señalando que no tiene orgullo, que permite que lo pisoteen, entonces habría que estar en sus zapatos y al final tomó una decisión que está acorde a sus convicciones, eso creo”.

Aguirre ya debió haber aprendido la lección

#FútbolDeAntaño: La Selección Mexicana mundialista en Corea-Japón 2002. La escuadra de Javier Aguirre finalizó la primera fase invicta y como líder de sector, con 7 unidades.



Se enfrentó a Estados Unidos en octavos de final, instancia en la que fue eliminada al caer 2-0. pic.twitter.com/bTqy2lY3Gl — Luis Miguel Guerrero (@luismideportes) June 13, 2020

Para finalizar, Ramón Morales se refirió a los cambios de carácter que en los dos Mundiales que dirigió le costaron a Javier Aguirre quizá la oportunidad de pisar con más éxito las justas mundialistas en 2002 y en 2010, “creo que con el tiempo vas aprendiendo de los golpes y estoy seguro de que Javier Aguirre ahora sabrá manejar mejor la presión”.

Precisamente Ramón Morales vivió uno de esos exabruptos del “Vasco” en el 2002, cuando de pronto fue retirado del campo en el duelo contra Estados Unidos, cuando México perdía 1-0 y en su lugar fue enviado Luis Hernández, en un movimiento que hasta la fecha sigue siendo cuestionado por considerarlo ineficaz y que no ayudó a cambiar el destino de la derrota con los norteamericanos en una de las peores vergüenzas de México en un Mundial.

“Sigo sin digerir esa decisión, entiendo que Javier Aguirre lo hizo pensando en lo mejor para la selección, pero en este momento como jugador sales enojado y duré mucho tiempo enojado, pero ahora como técnico puedo entender más las cosas, quizá seguir sin aceptarlas, pero sin comprender por qué lo hizo, pero creo que ya mejoró, todos maduramos con la edad y creo que es la mejor opción para hacerse cargo de la selección”, finalizó.

