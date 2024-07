Armie Hammer niega haber comido carne humana

Armie Hammer, conocido por su papel en la película ‘Call Me By Your Name’, conversó con Piers Morgan y se desvinculó de las acusaciones de canibalismo, además de eso, aseguró que nunca ha consumido carne humana.

“¿Sabes lo que hay que hacer para ser caníbal? Tienes que haber comido a alguien”, dijo.

Hammer también desmintió que Robert Downey Jr. pagó su ingreso a rehabilitación, como reseñaron diversos medios de comunicación.

“No pagó para que yo fuera a rehabilitación”, sentenció. El actor añadió “No quiero poner a nadie más en mi situación. Hay varias personas que han sido de gran ayuda y estoy increíblemente agradecido”.

Hammer contó que, aunque Downey Jr. no pagó la rehabilitación, el actor lo apoyó como ningún otro famoso.

“En el sentido de que cuando alguien en Hollywood que sufre algún tipo de adicción -ya sea alcohol, adicción a los procesos o drogas- decide dejar de beber, esa persona te encontrará y te ayudará". Armie Hammer – Actor

Comentó que el actor le recomendó que se tomara su tiempo para procesar todo lo ocurrido. “Siéntate, cállate, todo va a estar bien”, fueron las palabras del famoso actor de Marvel para Hammer.

¿Qué ocurrió con Armie Hammer?

Después de su participación en ‘Call Me By Your Name’, el futuro de Armie Hammer era prometedor en Hollywood, sin embargo, su realidad cambió cuando fue acusado, por varias mujeres, de abuso sexual.

Su exnovia, Effie Angelova, también lo acusó de haber abusado de ella. El actor ha negado todas estas acusaciones y afirmó que todas sus relaciones han sido consensuadas.

Armie Hammer fue despedido por su agencia de publicidad, esto después de las acusaciones de abuso. Crédito: Charles Sykes/Invision/AP.

El Departamento de Policía de Los Ángeles inició una investigación sobre Hammer debido a las acusaciones de Angelova; sin embargo, finalmente no se presentaron cargos penales en su contra.

Sumado a esto, habló de la relación que mantuvo en el pasado con Effie Angelova: “Fue una relación muy intensa, muy cargada de sexualidad, entre dos personas con inclinaciones y perversiones muy similares”.

Por otro lado, otra de sus exnovias, Paige Lorenze, declaró que el actor marcó sus iniciales con un cuchillo en su ingle.

Sobre esto, respondió “No diría que es una marca (…) Hablamos de una situación hipotética en la que yo tomaría una punta diminuta y trazaría la letra A”.

Mencionó que “en esa situación ni siquiera había sangre, era más bien como un rasguño”.

Después de todo lo ocurrido, Hammer fue despedido de su agencia de talento y no ha podido regresar a ningún proyecto actoral.

Seguir leyendo: