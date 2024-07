Maluma y la costosa cadena de diamantes que mostró en redes

El cantante colombiano Maluma no deja de dar de qué hablar en redes sociales, ahora por su más reciente adquisición; se trató de una costosísima cadena de diamantes que refleja su amor por la música.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el intérprete de temas como “Sobrio”, “Hawái” y “Por qué será” compartió una mirada al momento exacto en el que recibió la exclusiva pieza a manos de los fundadores de la reconocida joyería Jacob & Co.

De acuerdo con las imágenes, la exclusiva pieza de joyería consistió en una cadena gruesa adornada con diamantes blancos, negros y amarillos, cuyo colgante fue un cassette en el que se lee el nombre “Maluma” en el costado de una de las cintas, mientras que en la otra se aprecia el adjetivo “Blessed”.

“Mi cadena es una chimba. Una de una. Gracias por creer en los soñadores de Medallo. Ni pregunten cuánto costó”, escribió Maluma para acompañar el carrusel de imágenes donde quedó capturada su emoción ante dicha adquisición.

Cabe recalcar que esta no es la única pieza de lujo de la firma Jacob & Co, pues también adquirió un reloj personalizado en color negro, cobre y morado que el colombiano mostró desde sus redes sociales: “El reloj que me hizo Jacob no está en venta, es uno de uno”, expresó.

Además de Maluma, la reconocida joyería se encuentra detrás de piezas de artistas como Peso Pluma, Eva Longoria, Cristiano Ronaldo, Lana del Rey, Kim Kardashian y David Beckham, por mencionar algunos.