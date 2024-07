Melatonina y jet lag en niños: qué debes saber

Ajustarse a los cambios de zona horaria y al desfase horario puede reducir el tiempo que tenemos para disfrutar de nuestras vacaciones y hacer que la readaptación a la vida en casa sea aún más difícil. Esta situación puede ser particularmente desafiante para los niños, y cuando ellos no duermen bien, los padres tampoco lo hacen.

Alrededor de uno de cada cuatro niños ya tiene problemas para conciliar el sueño o para volver a dormir cuando se despiertan durante la noche, y esto puede empeorar al viajar internacionalmente.

En un intento por aliviar los problemas de sueño de los niños, algunos padres han recurrido a darles golosinas o gominolas que contienen melatonina. También han utilizado la melatonina para ayudar a sus hijos a adaptarse a la nueva zona horaria o cuando regresan a casa.

La melatonina es una hormona natural secretada en nuestro cerebro cuyo propósito principal es mantener nuestros ciclos de sueño y vigilia, haciéndonos sentir somnolientos por la noche. Pero, ¿realmente funciona para combatir el desfase horario en los niños? ¿Es segura?

Los adultos han usado melatonina durante mucho tiempo. Es producida por la glándula pineal en el cerebro en respuesta a la oscuridad, y desencadena una serie de procesos fisiológicos que ayudan a promover la somnolencia y la aparición del sueño al final del día. Por lo tanto, puede ser muy efectiva para ayudar a los adultos a conciliar el sueño.

El uso de melatonina en adultos como ayuda para dormir se ha más que triplicado en los últimos años. Los adultos también la han utilizado durante mucho tiempo para tratar el desfase horario.

En Australia, la melatonina está categorizada como un producto farmacéutico, lo que significa que solo se puede acceder a ella mediante receta médica y bajo la supervisión de un profesional de la salud. La Administración de Productos Terapéuticos de Australia (TGA) aconseja que solo se puede prescribir para niños con autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o el síndrome de Smith-Magenis (un trastorno genético del desarrollo que afecta a muchas partes del cuerpo), ya que hay evidencia de que la melatonina puede mejorar los síntomas de insomnio en niños con estas condiciones. No se recomienda su uso en niños sin estos diagnósticos.

El último consejo de expertos del grupo de trabajo sobre melatonina de la Asociación Internacional de Sueño Pediátrico, del cual soy miembro, recomienda que los suplementos de melatonina no se deben usar en niños menores de dos años y deben restringirse a los niños con los diagnósticos mencionados hasta que se disponga de más datos. Esto se debe a que no sabemos el efecto que la melatonina tiene en niños que se desarrollan típicamente y no hay datos para bebés y niños pequeños. Los datos que tenemos son solo en niños neurodivergentes.

Científicamente, no podemos extrapolar la evidencia de los niños con trastornos del neurodesarrollo a la población infantil en general debido a las diferencias fisiológicas y psicológicas en estas dos poblaciones. No tenemos datos que nos ayuden a entender si tomar melatonina para facilitar el sueño durante los cambios de zona horaria es seguro o efectivo.

Algunos padres acceden a la melatonina en línea, de mercados extranjeros como Estados Unidos, donde no se categoriza como un producto farmacéutico sino como un suplemento dietético. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. no regula los suplementos dietéticos de la misma manera que los productos farmacéuticos, por lo que la melatonina está fácilmente disponible sin receta y sin necesidad de supervisión médica para personas de cualquier edad.

Las agencias de regulación de medicamentos no monitorean rigurosamente el contenido de los productos en línea para garantizar su seguridad o eficacia, por lo que no podemos estar seguros de si las gominolas de melatonina obtenidas en el extranjero son seguras o efectivas. Los estudios han demostrado que los niveles de melatonina en estos productos varían ampliamente, desde un contenido muy mínimo hasta más de cuatro veces la cantidad indicada en la etiqueta. Algunos productos incluso contienen serotonina, un neurotransmisor que tiene una relación compleja con la melatonina y que se ha implicado en la presentación de agresión e hiperactividad. La serotonina se usa a menudo en medicamentos para la depresión y la ansiedad bajo estricta supervisión médica, y el consumo desconocido de serotonina sería motivo de preocupación.

Aunque la melatonina parece ser un medicamento efectivo en adultos y niños con trastornos del neurodesarrollo, la evidencia de su uso en niños que se desarrollan típicamente es extremadamente limitada o inexistente. No sabemos si es segura y efectiva en bebés, niños pequeños o niños que se desarrollan típicamente, y usar productos en línea hace que sea aún más precario.

Hasta que tengamos la evidencia, es más seguro confiar en las recomendaciones de comportamiento para el sueño. Esto incluye asegurarse de que los horarios de sueño y vigilia de un niño sean consistentes y prestar atención a la exposición a la luz. Evitar la exposición excesiva a las pantallas por la noche o a la hora de acostarse, e incrementar la exposición a la luz por la mañana, maximizará la secreción de melatonina en los momentos correctos del ciclo día-noche.

Asegurarse de que los niños pequeños estén expuestos a la luz natural en su destino de vacaciones es una buena manera de ayudarles a adaptarse a las nuevas zonas horarias.

