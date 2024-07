Biden cimbra al Partido Demócrata tras renunciar a reelección y apoyar a Kamala Harris, ¿qué sigue?

El presidente Joe Biden ha cimbrado al Partido Demócrata con su renuncia a la reelección y apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris para sustituirlo, pero ese respaldo no es suficiente.

“Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación [presidencial] y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, escribió en X, antes Twitter, el mandatario. “Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo”.

Aunque el presidente Biden respalde a la vicepresidenta Harris, la decisión de nombrar a su suscesor depende del Comité Nacional Demócrata (DNC).

“[El DNC] tendrá responsabilidad de llenar vacantees en las nominaciones para el cargo de Presidente y Vicepresidente”, dice el Artículo 2 de las reglas del partido.

Esto requerirá una reunión especial convocada por el DNC, presidido por Jaime Harrison, pero las decisiones “se determinan por mayoría de votos de los miembros”.

Aunque la fórmula Biden-Harris logró imponerse con 14 millones de votos en elecciones primarias y recibir millones de dólares en donaciones, la renuncia del presidente como candidato obliga al partido a realizar procesos alternativos.

La vicepresidenta Harris agreadeció al presidente Biden su liderazgo y los años de servicio como funcionario, ya que fue senador y vicepresidente, también confía en ganar la nominación demócrata.

“Es un honor para mí contar con el respaldo del Presidente y mi intención es ganar esta nominación”, expresó en un mensaje en X. “Haré todo lo que esté a mi alcance para unir al Partido Demócrata —y unir a nuestra nación— para derrotar a Donald Trump y su agenda extrema del Proyecto 2025”.

La vicepresidenta incluso comenzó a llamar a donaciones directamente a una posible candidatura presidencial.

“Si estás conmigo, agrega una donación ahora mismo”, dice la invitación a recibir fondos.

El expresidente Obama emitió un mensaje en conjunto con la exprimera dama Michelle Obama, reconociendo el trabajo del presidente Biden, pero no respaldan todavía una nominación de la vicepresidenta Harris como candidata del partido.

“Navegaremos aguas inciertas en los días por venir, pero tengo la extraordinaria confianza en que los líderes de nuestro partido puedan crear un proceso para que emerja una excepcional persona nominada”, escribió en su blog en Medium.

La confirmación del candidato demócrata será en la Convención Nacional Demócrata que se realizará en agosto en Chicago, Illinois, del 19 al 22 de agosto.

Qué sigue para los demócratas

El presidente del DNC, Jaime Harrison, adelantó que en los siguientes días se informará de los pasos a seguir para reemplazar al presidente Biden como candidato, quien ya había sumado 3,896 votos de delegados del partido.

“Dentro de poco tiempo, el pueblo estadounidense escuchará al Partido Demócrata sobre los próximos pasos y el camino a seguir para el proceso de nominación”, dijo Harrison en un comunicado.

El funcionario del partido se sumó a las reacciones de otros líderes visibles, como el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (Nueva York), la exvicepresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (California), el expresidente Bill Clinton y su esposa, la excandidata presidencial Hillary Clinton, quienes reconocieron el legado del presidente Biden.

“El pueblo estadounidense tiene una enorme deuda de gratitud con el presidente Biden por el progreso incomparable que ha logrado en los últimos cuatro años, y honraremos ese legado y la decisión que ha tomado hoy mediante un firme compromiso de nominar y elegir a un presidente demócrata este noviembre que llevará esa bandera durante los próximos cuatro años”, dijo Harrison.

El funcionario partidista reconoció retos para la selección de un nuevo candidato, pero no adelantó que fuera la vicepresidenta Harris, debido a los procesos a cubrir, aunque enfocó su mensaje en la búsqueda de quién pueda derrotar al expresidente Donald Trump, quien la semana pasada fue confirmado como candidato presidencial del Partido Republicano.

“El trabajo que debemos realizar ahora, si bien no tiene precedentes, es claro. En los próximos días, el Partido emprenderá un proceso transparente y ordenado para avanzar como un Partido Demócrata unido con un candidato que pueda derrotar a Donald Trump en noviembre”, dijo. “Este proceso se regirá por las normas y procedimientos establecidos por el Partido. Nuestros delegados están dispuestos a tomar en serio su responsabilidad de presentar rápidamente un candidato al pueblo estadounidense”.

Líderes latinos reaccionan

Cuando aumentaba la presión para que el presidente Biden renunciara, los miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC) respaldaron al mandatario para continuar como candidato.

Ahora, la presidenta del CHC, Nanette Barragán (California), defiende su legado.

“El presidente Joe Biden es uno de los líderes mundiales más influyentes en la historia de Estados Unidos y le agradezco sus décadas de servicio público”, dijo Barragán. “Su legado, que es simplemente imposible de plasmar en una declaración, sirve como ejemplo de verdadero liderazgo”.

Agregó que la dupla Biden-Harris permitió aumentar el empoderamiento de los latinos.

“Agradezco al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris por su colaboración en la misión del CHC de empoderar y elevar a los latinos en todo Estados Unidos”, dijo. “Espero continuar nuestro trabajo juntos”.

La cofundadora y presidenta de Voto Latino, María Teresa Kumar, también celebró el legado el presidente Biden, además de destacar su “sacrificio”, para “hacerse a un lado”.

“Los extraordinarios logros del presidente Joe Biden salvaron a Estados Unidos de la era catastrófica de Donald Trump en 2020, y ha sido un presidente progresista de gran éxito”, dijo Kumar. “Su decisión de hacerse a un lado es un clásico Biden, sacrificando su propio interés por el bien de la nación”.

Entre los logros que Kumar destaca es la reciente decisión de Biden para abrir el camino a la ciudadanía a más de medio millón de inmigrantes con dos órdenes ejecutivas, una para indocumentados cónyuges de estadounidenses y otra para ‘dreamers’.

“[Biden] firmó una acción ejecutiva para proteger a los cónyuges indocumentados de largo plazo en los Estados Unidos agilizando los caminos hacia el estatus legal”, expuso.

