La crítica de Wendy Guevara a un actor de Televisa: “que le den trabajo”

José Luis Reséndez, figura reconocida de Televisa, arremetió contra la cadena por dar trabajo a Wendy Guevara, ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’, y a ‘Las Pérdidas’ y ante esto, la influencer respondió “Que le den trabajo”.

En un encuentro con medios de comunicación dijo: “No conozco al señor… Él es un actor, ¿no? Cuando una persona tiene éxito y mucho trabajo, no tiene mente para otras cosas que no sean sus asuntos”.

“Que le vaya bien y le den trabajo… porque está muy molesto… Y es como te digo si tú tienes mucho trabajo, no tienes tiempo para estar peleando y meterte en la vida de otras personas, ahí podemos ver cómo está en su vida”. Wendy Guevara – Influencer

¿Qué dijo José Luis Reséndez sobre Wendy Guevara?

A través de su cuenta de X, antes Twitter, se desahogó y aseguró que no entiende cómo Televisa le da plataforma a personas como Wendy Guevara, Paola Suárez, quienes forman parte de ‘Las Pérdidas’.

“No logro entender cómo es posible que Televisa que considero como mi segunda casa, mi segunda familia, donde me dieron la maravillosa oportunidad de cumplir mi sueño de prepararme, donde hice mi carrera y me encuentro grabado en una de sus honoríficas placas generacionales de graduados, donde me enseñaron a sufrir y esforzarme, donde me enseñaron lo que es la perseverancia, permitan y normalicen individuos totalmente contrarios a todos los valores que alguna vez me inculcaron”, expresó el actor.

El actor José Luis Reséndez criticó a Wendy Guevara en su cuenta de X. Crédito: Mezcalent.

Sin embargo, esto no fue lo único que dijo, el actor usó un post de Paola Suárez y lo catalogó como “degenerado”.

“Aquí realmente la única PÉRDIDA es nuestra sociedad en decadencia que idolatra a estos corrosivos y descompuestos individuos que promueven sus malos hábitos y acciones a través de su d3g3nerado contenido”, enfatizó.

‘Las Pérdidas’ es el proyecto artístico compuesto por Wendy Guevara, Paola Suárez y, más adelante, se unió Kimberly La Más Preciosa.

Las tres se encargan de hacer presentaciones, live en Instagram y de divulgar parte de sus vidas. Cuentan con millones de seguidores en las redes sociales.

