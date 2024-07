Las bolsas de nicotina sin tabaco pueden dañar tu salud

Will Llamas, un residente de Stamford, Connecticut, no tenía una costumbre de consumir tabaco hasta que un amigo le presentó las bolsas de nicotina Zyn. Llamas, de 32 años, relata cómo se dejó convencer de que estos productos, al no contener tabaco, eran relativamente seguros.

La agradable sensación y el buen sabor de las bolsas hicieron que se enganchara rápidamente, consumiendo hasta 20 sobres al día. Estas bolsas, disponibles en dosis de 3 o 6 miligramos de nicotina y en una variedad de sabores como café, menta y cítricos, le proporcionaban una inyección de dopamina que lo hacía sentirse más energizado y concentrado.

Las bolsas de nicotina, como las de Zyn, han visto un aumento significativo en popularidad en los últimos años. Zyn, una marca sueca adquirida por Philip Morris en 2022, vendió más de 131 millones de latas en los primeros tres meses de este año, lo que representa un aumento del 80% en comparación con el mismo período del año pasado.

La escasez de Zyn el mes pasado provocó protestas en las redes sociales. Otros productos similares incluyen Rogue, Velo y On!, que se comercializan como alternativas a los cigarrillos y otros productos de tabaco sin humo, sin necesidad de escupir ni usar las manos.

Tory Spindle, profesora adjunta de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Facultad de Medicina de Johns Hopkins, expresa su preocupación sobre cómo la percepción de que estos productos “no contienen nada” podría hacerlos más atractivos para personas que de otro modo no probarían productos de tabaco.

Spindle sugiere que, aunque las bolsas de nicotina pueden ser una mejor alternativa para los consumidores habituales de tabaco, es crucial encontrar una forma de hacer accesibles estos productos sin causar adicción a una nueva ola de individuos.

Philip Morris defiende que están comprometidos a desarrollar productos como Zyn, científicamente comprobados como una mejor alternativa a seguir fumando. Llamas, quien había probado otros productos de tabaco sin humo sin encontrarles el gusto, encontró en Zyn una experiencia diferente.

Sin embargo, tras un año de uso, comenzó a experimentar problemas gastrointestinales, que ahora atribuye a las bolsas de nicotina. Después de múltiples pruebas médicas y consultas, concluyó que estos problemas desaparecieron una vez dejó de consumir Zyn.

Llamas también notó una disminución en su frecuencia cardíaca en reposo, medida por su Apple Watch, después de dejar de usar las bolsas. Lamenta no haber tenido más información cuando comenzó a consumir Zyn, afirmando que si hubiera conocido los posibles problemas de salud, no habría empezado.

La Dra. Donna Shelley, profesora y vicedecana de investigación en la Escuela de Salud Pública Global de la Universidad de Nueva York, señala que aunque las bolsas de nicotina no causan los mismos problemas de salud que los productos con tabaco, no se pueden considerar “seguras”. Shelley menciona que los efectos negativos incluyen síntomas gastrointestinales, problemas en las encías y riesgos cardiovasculares como la frecuencia cardíaca elevada. Aún no se conoce completamente el perfil de seguridad de estos productos.

Un estudio de 2023 comparó las bolsas de Zyn con otros productos de tabaco sin humo y de reemplazo de nicotina, descubriendo que, aunque Zyn no contiene ciertos agentes cancerígenos conocidos, sí contiene sustancias químicas potencialmente dañinas como el formaldehído, según la FDA.

La Dra. Varisha Parikh, protésica dental en Los Ángeles, advierte sobre los posibles efectos en la salud dental de las bolsas de nicotina, afirmando que colocar un agente químico sobre el tejido de las encías durante un tiempo prolongado puede provocar problemas en esa zona. Sydney Cunningham, de 30 años, residente de Safford, Arizona, comenta que sufre de recesión de las encías debido al uso de Zyn, hábito que adquirió mientras cursaba su doctorado buscando un impulso extra para concentrarse.

La preocupación entre los expertos médicos radica en que estos productos no solo son utilizados por adultos, sino también por niños y adolescentes. Judith Gordon, profesora y decana asociada de investigación en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Arizona, advierte que la nicotina puede cambiar el funcionamiento del cerebro de los jóvenes, provocando una adicción de por vida. Spindle menciona que las bolsas de nicotina parecen estar muy comercializadas entre los jóvenes, con un diseño que facilita su uso y ocultamiento, haciéndolas atractivas para los adolescentes.

Un estudio reciente publicado en el Journal of the American Medical Association encontró que el uso de bolsas de nicotina entre adultos en Estados Unidos sigue siendo bajo a pesar del aumento en las ventas, pero es posible que los menores de edad estén impulsando este aumento. Adam Leventhal, director del Instituto de Ciencias de la Adicción de la Universidad del Sur de California, sugiere que los adolescentes pueden estar usando estos productos a tasas más altas que los adultos.

A principios de este año, la FDA emitió 119 advertencias a minoristas que vendían Zyn a menores de edad y continúa preocupada por cualquier producto de tabaco que pueda resultar atractivo para los jóvenes. La FDA está revisando las solicitudes de comercialización de Zyn y otras bolsas de nicotina, aunque permite su venta mientras tanto.

Recientemente, Philip Morris suspendió las ventas en línea de Zyn debido a dudas sobre la violación de la prohibición de venta de tabaco saborizado en Washington, DC, pero los productos siguen disponibles en línea a través de otros vendedores. Philip Morris afirma que su marketing está dirigido a usuarios mayores de 21 años. Llamas, que dejó de usar Zyn hace seis meses, dice que aún tiene antojos y que dejarlo fue difícil porque usaba las bolsas para muchas actividades diarias. Ahora, está reaprendiendo a disfrutar de estas actividades sin la necesidad de una bolsa de nicotina.

