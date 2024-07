Detienen a una mujer en Philadelphia por disparar a un bebé a quemarropa

Autoridades informaron que una mujer fue detenida luego de que se acercó y abrió fuego contra un bebé y sus padres a quemarropa en Philadelphia.

La sospechosa será identificada una vez que sea acusada formalmente, informó la filial local de ABC.

Un video desgarrador mostró el momento en que la mujer armada se acercó y abrió fuego contra el bebé de 7 meses y sus padres afuera de una casa.

Ella gritó: “¡A la mierda con tu bebé, p***!”, mientras la madre del niño gritaba horrorizada.

“¡Mi bebé!”, grita la madre del niño mientras el bebé llora, según las imágenes.

El niño, no identificado, estaba sentado en un cochecito cuando la agresora le disparó, hiriéndolo en la pierna. Sobrevivió y se encuentra en buen estado, según las autoridades.

Los padres no estaban allí cuando llegó la policía al lugar, debido a que un buen samaritano llevó al bebé al hospital.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 5:51 p.m. del jueves en la sección Holmesburg de la ciudad.

“Tenemos mucha suerte de que el niño de siete meses se encuentre en condición estable”, dijo el inspector jefe de policía de Philadelphia, Scott Small.

La policía dice que los padres, que no resultaron heridos, no viven en la zona y las autoridades no saben por qué estaban allí.

Los vecinos están contentos de que el bebé haya sobrevivido.

“Trabajo con niños. Soy profesor de guardería, así que me toca de cerca”, dijo Bobby DelPiano, del noreste de Philadelphia.

Sigue leyendo:

–Tiroteo en fiesta callejera en Philadelphia deja tres muertos y siete heridos

–Mujer de Texas condujo hasta una estación policial para confesar que mató a tiros a su abuela

–Médico hispano de Texas declarado culpable de inyectar veneno a sus pacientes