Daniel Bisogno está a la espera de un trasplante de hígado

Con una sonrisa en el rostro y acogido por el aplauso del público, así es como Daniel Bisogno vivió su regreso al teatro con la obra “Lagunilla, mi barrio” a varios meses de haber permanecido hospitalizado y vencer a la muerte. Y fue tras su salida del escenario que el famoso charló con la prensa y dio detalles sobre la espera que vive para encontrar un donante y llevar a cabo el trasplante de hígado que necesita.

Siempre frontal, el presentador de “Ventaneando” afirmó que si bien se trata de un procedimiento que no es de carácter urgente, actualmente se encuentra en una lista de espera que podría llevarlo al quirófano en cualquier momento.

“Estamos en este protocolo de una lista, de repente me dicen: ‘A ver si alguien te dona’. No se puede eso, tiene que ser un donador que lamentablemente tiene que fallecer, porque el hígado no es como un riñón, que pueden ponerte uno“, detalló en entrevista con el programa que conduce.

A pesar de ello, Daniel Bisogno se mostró positivo y confiado en que pronto se pueda someter a dicho tratamiento: “Estamos con toda la tranquilidad esperando, sin ninguna prisa, porque estoy bien, entonces es algo que se requiere hacer, pero no hay ninguna prisa importante, o una cuestión que sea de vida o muerte, hasta ahorita“, afirmó.

También te puede interesar:

• Daniel Bisogno afirma haber encontrado una madre en Pati Chapoy

• Daniel Bisogno destapa que vivió una experiencia sobrenatural mientras se encontraba hospitalizado

• Tras meses de hospitalización, Daniel Bisogno regresa a Ventaneando: “Mala hierba nunca muere”

Sin embargo, el famoso no dejará que esta etapa de espera eclipse su faceta laboral, pues antes de despedirse de la prensa contó cuáles son sus planes a nivel actoral y si estos incluyen continuar en la puesta en escena “Lagunilla, mi barrio”, donde comparte escena con Violeta Isfel y Ariel Miramontes.

“Tengo muchas ganas de hacer varias obras de teatro que tenemos en mente y en puerta con mi querido Alejandro Gou, me gustaría hacer un programa de concursos, y ver crecer a mi hija, por supuesto“, detalló.

Esta no es la primera vez que Daniel Bisogno se sincera sobre este tema; recordemos que hace unos meses informó sobre la decisión de sus doctores de añadir su nombre a la lista de espera para un trasplante.

“Ya entré a un comité, donde deciden quién y todo, no se imaginan la cantidad de pruebas que me hicieron para ser candidato (…) Estoy en la lista y solamente hay una niña delante de mí en esa lista. Estoy en el segundo lugar de la lista del hospital“, mencionó en ese entonces.