Daniel Bisogno destapa que vivió una experiencia sobrenatural mientras se encontraba hospitalizado

Luego de una dura batalla entre la vida y la muerte, el conductor Daniel Bisogno ha vuelto al foro de ‘Ventaneando’ y durante su primera semana hizo fuertes confesiones sobre lo que vivió durante su hospitalización, dejando a más de uno con la boca abierta.

De acuerdo con el famoso, quien estuvo inconsciente por 20 días, tuvo una experiencia sobrenatural que involucró a una famosa ya fallecida: “No sé si son sueños o alucinaciones, a lo mejor, sí pasó”, explicó durante el programa de espectáculos.

“Cuando estaba entubado, y que duré 20 días ahí, en terapia intensiva. Para mí nunca estuve en el hospital del manera presencial. Estuve en otro lado. Estuve en el hospital, que era el mismo, pero había cactus. Me bañaba una enfermera“, relató.

Sin embargo, su experiencia no acabó allí. Y es que Daniel Bisogno aseguró que su estadía no la pasó solo, sino en compañía de una reconocida actriz mexicana que ya falleció: Isela Vega.

“De repente, me dicen que hay una fiesta en la noche, que si quiero ir. Y voy, camino por una calle que parece de playa, pero no sé si es. Y me encuentro con Isela Vega, que en paz descanse. Ella fue mi guía espiritual durante todo mi trayecto. Me decía: ‘tú tranquilo aquí, ya relájate, todo va a estar bien’. Me empezó a dar una vuelta. La fiesta era que pasaban una película en la pared de Isela Vega. Si existe la película, no la había visto“, reveló.

No pasó mucho tiempo antes de que las declaraciones de Bisogno se vitalizaran en redes sociales y llegaran a oídos del hijo de Isela Vega, Arturo Vázquez. El descendiente de la artista se pronunció al respecto y afirmó que la manera en la que el conductor describió a su madre es exactamente cómo solía actuar su madre.

“Así eran las palabras de mi mamá, eran las que él utilizó”, dijo para luego complementar que su madre era gran fan de Daniel Bisogno. “A Daniel lo quería, veía el programa, “Ventaneando”, y decía ‘que lindo este muchacho, me cae bien’. Son cosas que pasan“, finalizó.

