Tras meses de hospitalización, Daniel Bisogno regresa a Ventaneando: “Mala hierba nunca muere”

El conductor mexicano Daniel Bisogno ha decidido dar vuelta a la página y retomar cada vez más de las actividades que realizaba antes de ser hospitalizado de emergencia y permanecer en terapia intensiva por una infección que casi lo hace perder la vida.

Una de estas actividades es su labor como presentador en el programa de espectáculos “Ventaneando”, donde fue bien recibido por el aplauso de sus compañeros de elenco, así como de el equipo de producción del show.

Durante la más reciente transmisión del programa encabezado por Pati Chapoy, Bisogno se dijo más que contento de poder volver y dejar atrás el difícil episodio que vivió recientemente.

“Mala hierba nunca muere. Aquí estamos de regreso; felices, esta es la mejor medicina que se puede tener. Yo tenía ya meses queriendo regresar y pues no podía, pero ya que puedo aquí estamos”, expresó con su característico humor.

Asimismo, el famoso que formó parte de la puesta en escena “Lagunilla mi barrio” advirtió que contará los detalles de su hospitalización una vez que logre recuperarse en su totalidad. Y es que a pesar de recibir el tratamiento adecuado, apuntó que aún vive los estragos de su hospitalización.

“Como estuve muchos días acostado de la almohada primero se me hizo una llaga en la cabeza. Y en las nalgas”, informó durante el programa de espectáculos ante la mirada curiosa de sus compañeros.

Dentro de la lista de cuidados que debe seguir, Daniel Bisogno destacó que debe evitar lugares concurridos para evitar el contagio de alguna enfermedad viral.

Por su parte, el público no tardó en darle un cálido recibimiento por medio de redes sociales: “Wow, es una tremenda bendición Daniel que sigas entre nosotros”, “Que gusto verte de regreso Daniel Bisoño”, “Hasta a mi me dieron ganas de abrazarte”, “Me encanta Daniel y que bueno que esta de regreso”, “Wow esto me conmovió, todo va a salir bien” y “Que bonito. Te mando toda la mejor vibra eres un hombre que lo merece”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

