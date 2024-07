André-Pierre Gignac y el desaire al “Matador” Hernández que ha encendido las redes sociales

La decisión del francés André-Pierre Gignac, máximo referente en la historia de los Tigres de la UANL, en dejar con la mano extendida al exdelantero de la selección de México Luis Hernández, el pasado martes al inicio del Skills Challenge de la MLS vs. Liga MX, que antecedió al juego de estrellas que sostendrán ambas ligas, ha levantado ámpula en las redes sociales y ha involucrado también a los expertos de los medios del balompié azteca.

Gignac asumió esta actitud que ha generado comentarios a favor y en contra ayer previo al evento de retos individuales entre integrantes de la Liga MX y la MLS, caminó hacia la cancha para saludar a la cuarteta arbitral, pero al acercarse al ‘Matador’ Hernández, lo ignoró por completo, inclusive ni lo miró, le dejó con el saludo en el aire y se fue de largo para estrecharle la mano a Alicia ‘Licha’ Cervantes, jugadora de Chivas Femenil.

"Ponen de ídolo a un pinche Francés"



Declaración de Luis "Matador" Hernández en cuanto a André Pierre Gignac de #TigresUANL . Por esto y la declaración sobre Nahuel Guzmán en el último clásico en fase regular, Gignac no lo saludó ayer en el #AllStarGame

pic.twitter.com/ENHV50RaKh — Arath Uv ⚽🟨🟦 (@arath_drake5) July 24, 2024

Es cierto que la raíz de la actitud del jugador europeo se remonta a hace cuatro años, cuando Luis Hernández criticó a André-Pierre con comentarios de esta índole: “Ahorita ponen de ídolo a un pin… francés”, dijo el llamado “Matador”, exjugador del Necaxa y de la selección de México, en los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, en una entrevista con el ex arquero y hoy comentarista, Félix Fernández.

Pero Hernández no solo ha criticado a André-Pierre Gignac, sino también al portero felino, el argentino Nahuel Guzmán, de quien expuso que: “Es un tipo que es un idiota que no merece estar en el futbol mexicano, nada más, que lo corran del fútbol mexicano”, como resultado de la actitud del guardameta sudamericano al usar un rayo laser contra su compatriota Esteban Andrada.

David Faitelson

¿Dejar a alguien con la mano extendida es ser un “referente”?

No me jodas, es una falta de educación… https://t.co/hxGMGlrWQH — David Faitelson (@DavidFaitelson_) July 24, 2024

Dicha actitud ha colocado a Gignac en una posición incómoda, porque no obstante que unos lo defienden, la mayoría lo ha criticado, como el caso del comentarista de TUDN, David Faitelson quien expuso en sus redes sociales que: ras volverse viral el video de cuando el galo dejó con la mano extendida al exfutbolista mexicano, el elemento de TUDN usó sus redes sociales para publicar un contundente mensaje. “¿Dejar a alguien con la mano extendida es ser un “referente”? No me jodas, es una falta de educación…”.

Ernesto Chavana

Otra crítica severa fue generada por el popular animador regiomontano Ernesto Chavana, quien cuestiona que aun con este tipo de cosas, la gente todavía es capaz de aplaudir al francés

🤌🏼 Increíble que Gignac trate así a un emblema mexicano 🇲🇽 y lo aplaudamos. pic.twitter.com/8Ikurw5lYr — Ernesto Chavana (@ErnestoChavana) July 24, 2024

Marc Crosas

El controvertido reportero destacó que la actitud de Gignac dejó sorprendido al propio “Matador”, aunque también ha sido defendido por gente como el exjugador del Barcelona Marc Crosas, también analista de la misma cadena de Faitelson.

Crosas publicó lo siguiente en sus redes sociales: “La están haciendo de pedo por qué @10APG no saludó a un tipo que le llamó “Pinche Francés” y dijo de Nahuel que era “un idiota” y que “se vaya de México”. Estamos tan acostumbrados a la hipocresía y a “quedar bien” en nuestra sociedad que no entendemos que la mejor forma de…

Pero más allá de los comentarios de los especialistas, cientos de aficionados han asumido diversas posturas, tanto a favor como en contra de la actitud del francés.

La están haciendo de pedo porqué @10APG no saludó a un tipo que le llamó “Pinche Francés” y dijo de Nahuel que era “un idiota” y que “se vaya de México”.

Estamos tan acostumbrados a la hipocresía y a “quedar bien” en nuestra sociedad que no entendemos que la mejor forma de… — Marc Crosas (@marccrosas) July 24, 2024

Seguir leyendo: