Ryan Reynolds y Blake Lively revelan el nombre de su cuarto hijo

Luego de mantener oculta la identidad de su cuarto hijo junto a Blake Lively, el actor Ryan Reynolds sorprendió al público al revelar el nombre del pequeño durante el estreno de la película “Deadpool & Wolverine”, que tuvo lugar en el Lincoln Center de la ciudad de Nueva York.

La gran revelación se dio apenas unos minutos antes de que iniciara la proyección de la cinta, cuando el canadiense ofreció una conmovedora dedicatoria a su familia, quienes se encontraban en primera fila.

“Quiero empezar dándole las gracias a mi esposa Blake, que está aquí”, comenzó el famoso. “Quiero agradecer a mis hijos James, Inez, Betty, Olin, que están aquí. Espero que, si tengo suerte, este momento sea lo más traumático que les ocurra en su maravillosa vida”, continuó.

Es así como a poco más de un año de haber dado la bienvenida a su cuarto hijo, el actor de 47 años presumió ante el público el nombre de su hijo menor, que tiene origen nórdico.

Si bien la pareja mantuvo bajo perfil con respecto al cuarto embarazo de la actriz, medios estadounidenses reportaron que este llegó al mundo en febrero de 2023, llegando a completar la familia a la que también pertenecen sus hijas James, de 9 años, Inez, de 7, y Betty, de 4.

De acuerdo con Ryan Reynolds, una familia con varios integrantes ha sido una de las mejores etapas de su vida: “No puedo hablar por mi esposa, pero es solo por lo que he observado. Pero nos encanta. Sabes, seríamos idiotas si volviéramos a hacer esto si no nos encantara“, declaró a Entertainment Tonight Canada hace varios meses.