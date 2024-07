WhatsApp ahora tiene inteligencia artificial: cómo activarla en tu teléfono

WhatsApp, ha dado un paso significativo al integrar la inteligencia artificial en su plataforma. Meta, la empresa matriz, ha lanzado un chatbot basado en IA llamado Meta AI, diseñado para mejorar la interacción y crear contenido dentro de la aplicación. Esta nueva funcionalidad no solo promete facilitar la comunicación, sino también abrir un abanico de posibilidades creativas para los usuarios.

¿Qué es Meta AI y cómo funciona?

Meta AI es un chatbot que utiliza la tecnología avanzada de procesamiento del lenguaje natural del modelo Llama 3, desarrollado por Meta. Este modelo es capaz de comprender el contexto de las conversaciones y generar respuestas coherentes y relevantes en tiempo real, similar a otras inteligencias artificiales como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google.

La función principal de Meta AI es asistir a los usuarios en diversas tareas, desde responder preguntas simples hasta crear contenido personalizado, incluyendo la generación de imágenes a partir de descripciones textuales.

La implementación de Meta AI en WhatsApp se está realizando de manera gradual, comenzando en países como India, Estados Unidos y algunas naciones africanas. Recientemente, la herramienta ha comenzado a estar disponible en países de América Latina, y se espera que llegue a todos los usuarios en futuras actualizaciones de la aplicación.

Cómo activar Meta AI en WhatsApp

Activar Meta AI en WhatsApp es un proceso sencillo que no requiere descargar aplicaciones adicionales ni suscribirse a servicios de pago. Aquí te mostramos los pasos a seguir para activar esta función en tu dispositivo:

1. Actualizar la aplicación: Asegúrate de tener la última versión de WhatsApp instalada en tu dispositivo. Puedes verificar si hay actualizaciones disponibles en Google Play Store (para Android) o App Store (para iOS).

2. Acceder al círculo azul: Una vez que hayas actualizado la aplicación, abre WhatsApp y dirígete a la sección de chats. En la parte inferior de la pantalla, justo encima del ícono de nuevo chat, debería aparecer un círculo azul. Este círculo es el indicador de Meta AI.

3. Iniciar un Chat con Meta AI: Pulsa sobre el círculo azul para abrir un nuevo chat con Meta AI. Aquí podrás escribir cualquier consulta o solicitud que tengas. En algunas regiones, además de los mensajes de texto, también puedes enviar imágenes para obtener respuestas visuales generadas por la IA.

El chat con Meta AI se guardará como un contacto más dentro de tu lista de conversaciones, identificable por el círculo azul en la foto de perfil.

¿Qué puedes hacer con Meta AI?

Meta AI está diseñada para responder a una amplia gama de preguntas, desde las más sencillas hasta las más complejas. Puedes preguntarle sobre temas diversos como los días festivos en un mes específico, obtener recomendaciones tecnológicas o incluso buscar soluciones a problemas complejos de diversas disciplinas.

Además de las respuestas textuales, Meta AI tiene la capacidad de generar imágenes a partir de descripciones textuales. Solo necesitas pedirle que dibuje algo específico en el chat, y la inteligencia artificial te responderá con la imagen solicitada en cuestión de segundos. Esta funcionalidad abre un sinfín de posibilidades creativas, desde la creación de memes personalizados hasta el diseño gráfico básico.

A pesar de las numerosas ventajas que ofrece Meta AI, algunos usuarios pueden preferir no utilizar esta función. Es importante mencionar que, según Meta, no es posible eliminar completamente la herramienta de Meta AI de WhatsApp. Sin embargo, si decides que no quieres continuar utilizando la IA, puedes simplemente eliminar el chat. Para hacerlo, abre la conversación con Meta AI, selecciona la opción de eliminar chat y confirma la acción.

Sigue leyendo:

– Nueva función de WhatsApp te permitirá decirle adiós a las notas de voz

– 5 Nuevas funciones que llegan a WhatsApp en junio

– Prueba este truco para enviar mensajes de WhatsApp sin tener que agendar el número