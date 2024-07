Los mejores memes de la goleada de la Liga MX a la MLS

El All Star Game dejó una edición más de la rivalidad entre la Liga MX y la MLS. Sin embargo, la paridad no existió en el marcador. El conjunto del fútbol mexicano ganó por goleada en el Lower.com Field de Columbus, Ohio y los memes reseñaron el triunfo.

Esta vez, el fútbol mexicano fue a Estados Unidos para quedarse con todos los galardones. El All Star Game sería la guinda del pastel y con una goleada 1-4 inclinaron la balanza al balompié azteca.

Al minuto 16, el conjunto de la Liga MX se adelantó en el marcador con un gol de Germán Berterame. Un minuto más tarde, la plantilla de la MLS volvería al partido al empatar el encuentro con un gol de Juan Camilo Hernández.

Sin embargo, antes de que finalizara la primera mitad, al minuto 41 apareció el jugador de los Tuzos del Pachuca, Oussama Idrissi, para poner el 1-2 parcial.

Ya para la segunda mitad, el partido se fue por una sola calle. El conjunto de la Liga MX fue contundente en sus llegadas y logró convertir dos goles más de forma consecutiva.

Al minuto 68, Juan Brunetta anotaría el 1-3 y un minuto más tarde Maximiliano Meza colocaría el 1-4 definitivo con el que el conjunto mexicano se llevaría la victoria.

A pesar del abultado marcador, ambos conjuntos no se sacaron ventajas a nivel estadístico. De hecho, la posesión del balón favoreció a los locales (51%), al igual que los remates al arco (7).

¡CUATRO VECES LA #LIGABBVAMX!4️⃣🤩



Nos llevamos el #AllStarGame ante la @MLS por GOLEADA✨⚽



Berte, Idrissi, Brunetta y Maxi Meza anotaron y todo el equipo nos dio el triunfo con su esfuerzo💪🏻 https://t.co/Z5hu7O0paO pic.twitter.com/dNiLYjOZZA — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 25, 2024

Pero la efectividad y la contundencia estuvo del lado de la Liga MX que se lleva esta victoria que sirve para alimentar el ego y seguir pisando firme en la rivalidad con el balompié de Estados Unidos.

Los mejores memes del All Star Game 2024

"Pinche Liga MX cada día está peor, sin ascenso y descenso solo fomentan la mediocridad. A los directivos solo les importa el dinero, ya no hay que consumirla"



Yo cuando le ganemos a los gringos el All Star Game con un gol todo culero del Memote Martínez: pic.twitter.com/0KDjKdpziS — Jess (@JessEspitia27) July 25, 2024

Pinche partido culero el All Star Game.



– Yo, cuando Javairô les clave un Hat-Trick.😌pic.twitter.com/5S6d2rXRpK — Dinastía Águila (@Dinastiaguila) July 25, 2024

Yo ayer: el All Star Game es una basura estafa pochos, puro pendejo lo va a ver



Yo ahorita que ganó la Liga MX:pic.twitter.com/LBXoXhKLsA — Kenny Powers (@YodaFath) July 25, 2024

“A nadie le interesa el All Star Game”



Yo, viendo que la Liga MX venció a la MLS: pic.twitter.com/4FA9L9gSRl — renacova (@renacova) July 25, 2024

Primer tiempo del Mls All Stars vs Liga MX

pic.twitter.com/hm9etlsMcr — Joan Perez (@HugoJoan23) July 25, 2024

Yo diciendo que no vale la pena ver el partido de la liga mx vs mls



También yo cuando la liga mx anotó el cuarto: pic.twitter.com/BIGyrl8dho — Andre (@_AndreCA7) July 25, 2024

Jardine convenciendo al marroquí en los vestidores pic.twitter.com/UpwsXi6dLY — MALVADO DR. TOCINO (@tocinosports) July 25, 2024

Rondón, Idrissi, Javairo y Fidalgo jugando juntos pic.twitter.com/yjJwTzwzFO — Emilio (@ELSP3009) July 25, 2024

Twitter Liga MX uniéndose para burlarse de la MLS por la humillación que les estamos pegando. pic.twitter.com/tSSVfJSL9G — Douradismo 🟡💙🔴 (@cesarpotosino) July 25, 2024

Sigue leyendo:

– Cuándo comienza la Leagues Cup, torneo que afecta a la Liga MX

– Chicharito habría rechazado un partido de homenaje con El Tri

– Los mejores memes del “escándalo” sobre Argentina en los Juegos Olímpicos

– Luis Fernando Tena rechazó volver a la selección de México