Potro Caballero se lanza contra Irina Baeva: “Es sangrona”

Las confesiones y secretos revelados siguen surgiendo en “La Casa de los Famosos México 2” y en esta ocasión fue el turno de Luis “Potro” Caballero de sacar a la luz un momento incómodo que vivió junto a la actriz Irina Baeva.

En una charla con sus compañeros de reality, la estrella de la pantalla chica hizo alusión al desempeño que la histrionisa de origen ruso tuvo en su debut de la obra “Aventurera” y, de paso, contó cómo ha sido su trato.

“No sé por qué la gente la ha criticado tanto. Pero esa señora Irina es tan sangrona y tan pesada“, expresó el famoso al ser cuestionado sobre su opinión de la puesta en escena producida por Juan Osorio.

A pesar de no dejarse influenciar por lo dicho por el público sobre el trabajo de Baeva dentro de “Aventurera”, Potro Caballero no tuvo reparos en contar la mala experiencia que pasó junto a ella: “Por lo menos conmigo ha sido muy grosera y a la gente no le cae bien”.

Bajo esta misma tesitura, el ex integrante de “Acapulco Shore” reprobó la iniciativa de mantener a la también influencer dentro la puesta en escena: “Si tú le quieres meter algo a hu*vo al público, no jala. Y esto es un p*do generalizado, no es como que una persona diga que sí y otro que no, aquí 100 dicen que no”, añadió a su relato.

Al igual que decenas de internautas, Potro recordó la labor que otras actrices hicieron durante su paso por “Aventurera”: “Los videos que vi, dejan mucho qué desear (…) Después de haber visto a Edith González, que en paz descanse; Maribel Guardia, Niurka, mujeres que son increíbles”, dijo para finalizar.