Elizabeth Gutiérrez hizo fuertes confesiones sobre William Levy

Tremenda sorpresa se llevó el público luego de que la actriz Elizabeth Gutiérrez optara por romper el silencio sobre su ruptura con William Levy a varios meses de haber protagonizado una polémica por un presunto altercado en su domicilio.

Para ello, la protagonista de “El Rostro de Analía” recurrió a su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió un extenso comunicado en el habló como nunca antes sobre su ruptura con el cubano y aclaró los dimes y diretes que hasta ahora rondaban en redes sociales.

“He pasado meses reflexionando de muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo“, mencionó a través de sus historias. “Mis hijos y el padre de mis hijos merecen que aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron“.

Elizabeth Gutiérrez vía Instagram. Crédito: @elizabethgutierrez | Cortesía

Elizabeth Gutiérrez afirmó que a pesar de lo vivido, su cariño por el galán de telenovelas se mantiene intacto debido al gran lazo que los une de por vida: sus hijos Christopher y Kailey.

“A pesar de nuestros problemas, es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, prefiero que ese sentimiento sea amor y no odio (…) Yo estaba en un lugar que elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó, me protegió y me dio lo mejor de él. A veces, a pesar de él mismo”, añadió.

La histrionisa mexicoamericana aclaró varios puntos que hasta el momento se habían mantenido en boga, empezando por un supuesto altercado de violencia por parte de Levy.

Elizabeth Gutiérrez vía Instagram. Crédito: @elizabethgutierrez | Cortesía

“Les aclaro: 1. Mi hijo no se quedó en casa para ‘cuidar a su padre’; se quedó porque es su casa. 2. Kailita ama a su papá. Sabe que es su mayor protector y jamás le haría daño, y la relación de ambos habla más que las palabras. 3. William nunca me ha puesto una mano encima, ni ha ejercido violencia física en contra mía o nuestra familia. 4.William es un hombre sano en todos los aspectos de su vida. Es un hombre deportista y ese ha sido siempre su estilo de vida, junto con su entrega al trabajo. Es un hombre trabajador que lucha por salir adelante y darle lo mejor a su familia”, sentenció.

Para concluir su mensaje, Elizabeth Gutiérrez insistió en que no dudará en salir en defensa del actor, pues además de haber sido su pareja por muchos años, es el padre de sus hijos: “Siempre voy a estar agradecida de haberlo escogido como el padre de mis hijos porque juntos hemos podido educar a los mejores hijos del mundo. Siempre seremos una familia y, como tal, siempre la voy a defender“, puntualizó.

Seguir leyendo:

• Elizabeth Gutiérrez habla sobre el video policial de su altercado con William Levy

• Elizabeth Gutiérrez se puso en manos de Jomari Goyso para estrenar un look perfecto para la primavera

• Elizabeth Gutiérrez comparte en Instagram una foto con indirecta a William Levy: “¿Qué más necesito?”