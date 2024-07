Claressa Shields gana títulos semicompleto y pesado tras noquear

Claressa Shields capturó los títulos de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras noquear en el segundo asalto a Vanessa Lepage-Joanisse el pasado sábado en el Little Caesars Arena en Detroit.

Shields comenzó la pelea conectando varias combinaciones, pero un gancho de izquierda hizo temblar a Lepage-Joanisse antes de terminar el primer asalto. La canadiense cayó dos veces en al principio del segundo gracias a la poderosa mano de derecha de la estadounidense.

Tras recuperarse y ponerse nuevamente de pie, Lepage-Joanisse fue derribada nuevamente por otro derechazo y el réferi detuvo el combate al 1:09. “El poder recién adquirido se siente muy bien. Me sorprendió muchísimo. No voy a mentir”, dijo Shields en la entrevista sobre el ring tras la victoria.

“He tenido algunas actuaciones excelentes, pero ¿es mi mejor nocaut? Sin duda. Pero, ¿es mi mejor actuación? He peleado con muchos grandes boxeadores y he lucido muy, muy bien. Tal vez. Tengo que ir a ver. La forma en que me califico a mí mismo y cómo me califican ustedes es completamente diferente”, agregó.

La última vez que Claressa Shields consiguió un nocaut fue en agosto de 2017 contra Nikki Adler en su cuarta pelea profesional. En los siguientes 10 combates la estadounidense obtuvo la victoria en las tarjetas de los jueces.

Shields se convirtió en la cuarta mujer boxeadora en ganar títulos en al menos cuatro categorías de peso y la tercera con títulos en cinco o más divisiones. Aunque todavía no ha tomado una decisión, la GWOAT expresó que hay una posibilidad de que a finales de año regrese a su ciudad natal Detroit para defender su cinturón de peso pesado.

Claressa Shields no tuvo piedad con Vanessa Lepage-Joanisse. Crédito: Carlos Osorio | AP

“Tenemos 10 días para decidir. Por supuesto, creo que puedo competir en cualquier categoría de peso, y los desafíos en el peso pesado son muy difíciles. Por lo tanto, voy a dejar que mi equipo y yo nos pongamos de acuerdo para ver cuál es la mejor opción y lo que tiene más sentido”, explicó.

La monarca indiscutible de peso mediano, Claressa Shields, de 29 años, ahora tiene récord de 15 victorias, tres de ellas por nocaut, y ninguna derrotas. Por su parte, Vanessa Lepage-Joanisse, de 28 años, cuenta con marca de 7 triunfos (2 por la vía rápida) y dos reveses en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Claressa Shields buscará título en las 175 libras contra Vanessa Lepage-Joanisse el 27 de julio

· Claressa Shields anuncia iniciativa para reconocer a jóvenes de Detroit en su pelea con Hanna Gabriels

· Claressa Shields y La Diva Cornejo están listas para dar un gran espectáculo en Detroit