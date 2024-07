“LCDLFM 2”: Paola Durante es la primera eliminada

Paola Durante resultó la primera eliminada en “La Casa De Los Famosos México 2”. La ex edecán estaba nominada junto con Mario Bezares, Shanik Berman y Briggitte Bozo, pero al final fue la que obtuvo menos votos, por lo que su salida no causó mucha sorpresa entre sus compañeros.

Paola estuvo durante casi media hora en un cuarto aislado junto con Briggitte, Shanik y Mario; ahí confesó que le dolieron las palabras que le dijo minutos antes Adrián Marcelo durante el “posicionamiento”, pero esperó pacientemente los resultados. Bezares fue el primer salvado, luego Shanik y al final Durante acudió con Bozo a la terraza de la casa para ingresar en la cabina giratoria, de la cual ya no salió, reflejo de que había sido eliminada.

La conductora Galilea Montijo le preguntó a Paola sobre sus experiencias dentro de la casa, y ésta comentó: “La gente no me alcanzó a conocer. Fui la última (en llegar), todos ya habían hablado con su público. Yo creo que sí me vieron un poquito miedosa, me costó mucho trabajo, porque me removió muchas cosas. Yo estaba muy tranquila antes de entrar, pero creo que el estar esperando, el ver a Mario después de tanto tiempo…él ha sido más fuerte que yo. Pensé que yo ya estaba lista. “La Casa De Los Famosos México” me enseña que sí soy muy fuerte, pero que todavía tengo que seguir trabajando mucho”.

Finalmente, Montijo hizo un enlace con los habitantes de la casa (que ahora son 14) para que Paola se despidiera. Ella, entre lágrimas, les dijo: “Quiero agradecer de verdad todo su cariño. Sí sé que todos notaron que me costó mucho trabajo, pero me los llevo de verdad en el corazón. Gracias por la oportunidad, de verdad los quiero mucho y siento el que no me hayan podido conocer un poco más, pero la Paola que conocieron en los últimos días soy yo, esta mujer que ya no tiene coraje ni odio y que sabe amar. Este es un gran proyecto que para mí no está acabado; apenas está empezando”.

