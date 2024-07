“LCDLFM 2”: Shanik le pregunta a Sian Chong si es gay

Una vez más Shanik Berman se dedicó a hacer preguntas muy directas en “La Casa De Los Famosos México 2”, y ahora su objetivo fue Sian Chong, a quien cuestionó acerca de sus preferencias, pero el actor cubano se mostró muy tranquilo, como si se encontrara en una entrevista.

Berman platicó durante mucho tiempo con Adrián Marcelo acerca del trabajo de los periodistas con los famosos, y Shanik comentó que siempre hace preguntas directas, pero sin ofender. A la mesa llegó Sian Chong, y de repente ella se dirigió a él y le dijo: “A ver, Sian Chong, ojo azul. ¿Viste cómo baila? Hace todo lindo. Le veo, 10, palomita, estrellita en la frente, check, check, check. Si yo te preguntara: ‘¿Eres gay?’ Porque te he visto que le das muchos masajes a Ricardo. Y es una pregunta que no es agresiva, por las cosas que él ha hecho. Nomás di sí o no y ya”.

Muy tranquilo, Sian respondió: “No, ya te dije, te dije el otro día que no. Por ejemplo, si tú le das un masaje a un hombre que es gay, automáticamente la gente piensa que eres gay. Te doy masaje a ti, se lo doy a Ricardo”. El baile al que se refiere Shanik es el que Chong hizo durante la fiesta del viernes, con temática de la película “Deadpool & Wolverine”, en la que todos los habitantes se divirtieron mucho. Algunos jugaron dardos y otros cantaron después de tomar tequila.

Otro de los temas en la plática de Shanik fue que muchas personas, después de hacerse famosas, evaden a los periodistas y dejan de ser humildes. Ella le dijo a Adrián Marcelo que probablemente, si él llega a ganar el reality show, cambiaría su actitud. Sian Chong comentó que con él pasó precisamente lo contrario, pues llegó a ser arrogante mientras formaba parte de la boy band cubana Ángeles, pero después se propuso ser amable con los demás y no olvidar sus orígenes.

