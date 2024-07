Maduro se asume como ganador y pide “respeto a la voluntad popular”

Con los cánticos y la euforia de sus seguidores, el mandatario venezolano dijo que “triunfó la independencia nacional, la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela”.

Maduro, en el poder desde 2013, pidió este domingo “respeto a la voluntad popular” tras ser proclamado como mandatario reelecto, luego de unos comicios en los que compitió contra nueve contendientes, entre ellos el abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia.

“Eso es lo que pinto como presidente, respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela, respeto a la voluntad popular (…) voy a defender nuestra ley y nuestro anhelo”, remarcó el mandatario ante decenas de simpatizantes que se reunieron cerca del palacio presidencial para escuchar su discurso de victoria.

Prometió que, con este triunfo, dará “su vida entera para llevar adelante todos los cambios que necesita esta patria”, que vivió una intensa crisis económica entre 2014 y 2021, de la que ha empezado a recuperarse levemente.

Maduro aseguró que trabajará en su tercer mandato “para rescatar todos los derechos vulnerados por la guerra económica”, en alusión a las sanciones económicas impuestas por numerosos países en los últimos años, especialmente por Estados Unidos.

Consideró que su reelección “es el triunfo de la paz, de la estabilidad, del ideal republicano, de las ideas de igualdad”.

Según el primer boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro fue reelegido el domingo con el 51.2 % de los votos, mientras que González Urrutia obtuvo el 44.2 % de los sufragios.

*Con información de EFE.

