Crece tensión en Venezuela por cierre de fronteras a observadores

La prohibición de un vuelo desde Panamá que iba a trasladar este viernes a Venezuela a exmandatarios latinoamericanos que serían observadores en las presidenciales del domingo 28 de julio aumentó la tensión en torno a estos comicios, en los que Nicolás Maduro busca un tercer mandato que lo proyectaría a 18 años en el poder.

Maduro, de 61 años, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, denunció este viernes que autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exgobernantes.

Mulino explicó en un mensaje en la red social X que el “bloqueo del espacio aéreo venezolano” motivó la situación.

El grupo invitado por la oposición venezolana estaba integrado por los expresidentes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), todos miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos del gobierno de Maduro.

“Mala señal para el domingo”, dijo Fox en una entrevista con el mexicano Grupo Fórmula. “Nos bajaron del avión con chantaje y con presiones emitidas desde Venezuela”, denunció.

El jueves 25 de julio, el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada a Venezuela.

“Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (…), le dicen: ‘por favor, tenga la amabilidad, y se retira’ (…). No están invitados, son showseros”, dijo en su programa de televisión. “Acá no van a venir a joder; este país se respeta”, agregó.

Retienen a delegación española

Por otra parte, la derecha española denunció este viernes que una delegación de congresistas y eurodiputados que envió a Venezuela para observar las elecciones presidenciales fue retenida en el aeropuerto de Caracas.

“Me acaban de comunicar que la delegación del Partido Popular formada por 10 diputados, senadores y europarlamentarios está retenida en el aeropuerto de Caracas por el régimen de (Nicolás) Maduro”, escribió en la red social X Alberto Núñez Feijóo, líder de esa formación, la principal de oposición.

“Exijo su liberación inmediata y que el Gobierno de España ponga los medios necesarios a tal fin”, agregó Feijóo.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores señalaron a la AFP no obstante que el Partido Popular ya había sido advertido de que las autoridades venezolanas habían denegado su solicitud de observar las elecciones.

El Partido Popular (PP) de España había sido notificado de la “inadmisión por parte de Venezuela de esta solicitud”, pese a lo cual realizaron el viaje a Caracas, indicaron estas fuentes.

Los parlamentarios “han sido atendidos por el cónsul general de España en Caracas que estaba esperándoles en el aeropuerto”, agregaron las fuentes.

“El tirano Maduro se ha comportado como lo que es y nos ha impedido la entrada a Venezuela, pese a estar invitados por la candidatura” de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, señaló de su lado en X el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado.

Tellado era uno de los congresistas que se encontraban en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana.

“El chavismo no quiere testigos. No quiere que la comunidad internacional tenga ojos y oídos en Venezuela durante este fin de semana, y por eso han impedido la entrada de delegaciones de distintos países”, agregó Tellado.

Tras años de crisis, Venezuela va a las urnas este domingo para elegir presidente sumida en un ambiente de tensión e incertidumbre

Nicolás Maduro busca un tercer mandato que lo proyectaría a 18 años en el poder, pero la mayoría de los sondeos le dan la espalda y favorecen a González Urrutia.