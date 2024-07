Rafael Nadal decidirá tras París 2024 su futuro en el tenis

Después de su derrota a manos de Novak Djokovic en la segunda ronda del tenis individual de los Juegos Olímpicos París 2024 Rafael Nadal adelantó que todavía no tiene claro su futuro dentro del tenis y que esperará a que termine su participación en la cita universal para tomar una decisión.

El tenista español que fue despachado este lunes por el serbio con parciales de 6-1 y 6-4 aseguró que se tomará un tiempo para definir su futuro y dependerá de las sensaciones que tenga tomando en cuenta los problemas de lesiones con los que ha batallado durante los últimos años.

“Cuando termine aquí tomaré las decisiones que tenga que tomar en base, lo primero, a las ganas que yo tenga y a las sensaciones que yo tenga. Aunque para muchos tenga poco sentido, yo llevo muchos años sufriendo, me he operado de una cadera, he estado mucho tiempo de recuperación”, explicó.

El español Rafael Nadal durante un momento del encuentro que sostuvo ante el serbio Novak Djokovic este lunes en la segunda ronda del tenis individual de los Juegos Olímpicos París 2024. Crédito: FRANCK ROBICHON | EFE

Rafael Nadal, a sus 38 años, aseguró que a pesar de todos los inconvenientes relacionados a lesiones que le ha tocado sortear en estos momentos se siente bien por lo que tendrá que evaluar también la capacidad que pueda tener de seguir dando la pelea al máximo nivel.

“Me voy sintiendo mejor físicamente; evidentemente, si siento que no soy competitivo y no tengo capacidad de ser competitivo, pues voy a tomar la decisión de irme, pero he jugado poquito”, agregó el español ganador de 22 Grand Slams en su carrera.

“La verdad que he jugado poquitos torneos desde que me he operado la cadera, una operación de cadera, importante. No es fácil de recuperar porque llevo un poquito más de un año desde la operación”, agregó Rafael Nadal quien se encuentra en su cuarta participación en unos Juegos Olímpicos.

Rafael Nadal todavía se mantiene con vida en los Juegos Olímpicos París 2024 disputando el cuadro de dobles junto a Carlos Alcaraz con el que ya se encuentra en la segunda ronda. Crédito: FRANCK ROBICHON | EFE

Molesto con la insistencia en su retiro

El español Rafael Nadal también agregó que le resulta agotador la insistencia que hay en torno a su decisión de ponerle punto final a exitosa carrera algo que el mallorquín todavía no está meditando y que de momento sólo están enfocado en estos Juegos Olímpicos París 2024.

“No puedo estar pensando todo el día en la retirada o eso. Pero vengo aquí, me preguntáis cada día lo mismo y al final sabéis lo que pasa, que es muy difícil recuperar un nivel óptimo si estoy cada día pensando, si me retiro o si no me retiro; con lo cual yo intento vivir mi día a día”, apuntó.

“Las resoluciones que tenga que tomar o aprender de esto y las decisiones que tenga que tomar lo haré después de aquí. Yo estoy en competición, me queda el dobles y bueno, no es momento de venirse abajo”, cerró Nadal quien todavía está con opciones en el dobles de París 2024 junto a Carlos Alcaraz.

