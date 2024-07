Braulio Luna alza la voz y dice que es absurdo cuestionar la trayectoria del “Vasco” Aguirre

Sabedor de lo que representa el “Vasco” Javier Aguirre con toda su experiencia en el entorno de la selección de México, el exmundialista en Francia 1998 y Corea-Japón 2002 Braulio Luna, en entrevista telefónica con La Opinión, aseguró que en este momento de estabilidad no existe mejor director técnico para recuperar el rumbo que Javier Aguirre, por lo cual consideró absurdas las críticas respecto a que es un retroceso su nominación para dirigir en el Mundial 2026.

“No entiendo por qué lo cuestionan que ya estuvo en dos ocasiones el frente de la selección de México y no avanzamos al famoso quinto partido, etc. etc. Pero yo pregunto, ¿acaso no en nuestra vida tenemos derecho a seguir intentando cosas para lograr un objetivo. Es cierto que ya estuvo dos procesos, pero eso no le quita cosas o resta capacidad. A mí se me hace absurdo que la prensa y la gente digan que con el “Vasco” ya estuvo dos veces y no pasó nada y pensar que la tercera es la vencida”, dijo.

La experiencia de Javier Aguirre, la trayectoria de Rafa Márquez y el liderazgo probado a nivel mundial de ambos juntos en la Selección Nacional de México con miras al 2026 y en el Proyecto 2030. ¿Cómo no ilusionarnos?



Braulio expuso que el momento actual de la selección nacional de México exige de medidas drásticas y que en la actualidad del equipo nacional no existe mejor opción que la del “Vasco” Aguirre: “El panorama actual puede ser esperanzador con los nombramientos de Javier Aguirre y de Rafa Márquez, sobre todo por el peso a nivel mundial que tienen estos dos entrenadores, pues obviamente ya empieza hacer eco y eso compone un poquito el camino que se estaba vislumbrando para la selección nacional”.

Luna añadió que: “La situación actual de la selección de México no es la ideal, obviamente, han sido casi tres años desde Qatar que la selección no ha encontrado identidad y mucho menos un estilo de juego. No hemos encontrado más bien la fórmula para que México sea competitivo, para que tenga esa constancia y para mí hay cosas muy básicas y muy determinantes de cómo se tiene que jugar en la selección de México. Por lo cual el técnico ideal es el Vasco” Aguirre.

Luna también dijo que: “Es cierto que hay cosas importantes, creo que Javier Aguirre y Rafa Márquez tienen que platicar para ponerse de acuerdo, para ver el rol específico que va a tener Rafa en este cuerpo técnico y la voz de mando que indudablemente será del “Vasco”, pero se tienen que poner de acuerdo, con su cuerpo técnico, para que el tema de selección vuelva a ser importante”.

Aguirre y Márquez deben recuperar el orgullo por la camiseta de México

El exjugador de Pumas, Necaxa, América y San Luis, destacó que un punto importante en la selección de México es que los jugadores vuelvan a sentir orgullo y no peso al vestir la camiseta nacional: “Que sea de nuevo una ilusión estar en la selección y quien diga que no, pues no volverlo a convocar, porque a la selección de México no se le puede decir que no por más cansado que estés, por más fastidiado de viajes que estés, creo que la vida del jugador es el fútbol y de todos, pues tu selección”.

El exmundialista puso un punto neurálgico que no debe seguir pasando en la selección de México: “en que los jugadores deben sentirse bendecidos de su profesión y de ser convocados a la selección, porque si piensan que es mejor irse a unas vacaciones a la playa, creo que están equivocados y es ahí donde el manejo de grupo de Rafael Márquez puede ser muy importante”.

Braulio dijo que no es posible que: “los jugadores prefieran sus vacaciones y no a la selección de México, uno se entera de cosas y no las puedes creer. Por eso creo que va a ser muy importante el factor Javier Aguirre y Rafa Márquez para unir a esta selección en un solo objetivo, creo que el “Vasco” es un chingón para hacer grupo, haciendo un buen vestidor, Rafa un profesional que representa lo máximo a que puede aspirar un futbolista de México, ser campeón de la Champions League, estar en el Barcelona, todo eso genera respeto, genera que cuando hablen ellos, los van a escuchar”.

En este sentido, expuso también que: “Quién le puede cuestionar la capacidad a Aguirre, si es el técnico que más tiempo ha dirigido en Europa, claro que se hará escuchar, tener una idea de juego, saber que la selección de México tiene que tener une estilo, pero tenemos que trabajar los partidos, embonar todos los aspectos y jugar con un 4-4-2, un 4-5-1, que sea maleable, pero que todos le metan pierna, sacrificio y que corran”.

Añadió en este tema: “Creo que de otra forma no habrá, porque no tenemos tantos jugadores desequilibrantes, está claro el tema que deben atacar el “Vasco” y Rafael Márquez”.

La labor de Duilio Davino muy menospreciada

La exfigura de Pumas, Necaxa y América, también resaltó que la labor de Duilio Davino ha sido muy importante para mantener el equilibrio en estos momentos de crisis en la selección de México: “Creo que la presencia de Duilio es muy importante. Algo que me está dando mucho gusto es que le están dando su lugar y el sitio que se merece, porque creo que necesitan a alguien de esa jerarquía, porque ya también lo demostró en Rayados donde tuvo una gran gestión como presidente, porque es lo que no sabe la gente, no lo sabe la prensa toda la labor que él hace atrás del escenario y será un enlace excelente con Javier Aguirre y Rafael Márquez”.

A Jimmy le faltó apretar y apapachar a los seleccionados

Sobre el proyecto trunco de Jaime Lozano, el exjugador de la misma cantera donde surgió el técnico que dirigió a México en la reciente Copa América 20243, dijo que: “Jaime me cae muy bien, se me hace un tipo muy profesional, pero si estamos hablando del tema generacional en los jugadores, también en el cuerpo técnico, pero siento que a Jimmy lo aceleraron en su proceso, venía de ganar una medalla de bronce que no es cualquier cosa, venía de madurar en ciertos equipos y de repente darle la selección nacional de México no es cualquier cosa y no le puedes decir que no”.

En este sentido, agregó que: “Pero rodéate en tu cuerpo técnico de gente que te sume, no solamente que te sirva para formar un cuerpo técnico, de gente que no solamente esté con una computadora bajándote de datos, sino rodearte de una persona que cuando tú le menciones dos o tres panoramas, te cuestione y no siempre te diga que sí”.

“Una persona que le hubiera dicho, si Jimmy tú decides, pero también hay que hacer esto y lo otro. Pero creo que no se dio en la selección de México, donde creo que Jimmy no supo apretar y apapachar en los momentos indicados a los jugadores”.

