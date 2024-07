Facturas de ambulancia de casi $100,000 dólares: qué hacer para pagarlas

Los servicios médicos en Estados Unidos son de los más costosos en el mundo. Si bien existe el seguro médico para ayudarnos con algunos gastos, las emergencias nunca se programan, de ahí que casi siempre las facturas de ambulancias no están cubiertas debido a que no proviene de un proveedor establecido, alcanzando cifras que pueden llegar a los casi $100,000 dólares de traslado a un hospital. ¿Cómo es esto posible? Te lo vamos a explicar, poniendo especial atención en cómo podrías pagarlas.

Cuando sucede una emergencia, el rápido servicio de una ambulancia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En muchos casos, esto significa en una factura impensable que, cuando llega, puede llevarnos al hospital nuevamente por la impresión de su elevado costo.

Aproximadamente la mitad de los viajes en ambulancia están fuera de la red y no está cubierto por el seguro, según el Fondo Educativo PIRG de Estados Unidos. Esto se debe a que cuando la gente llama al 911, el operador envía los servicios de transporte médico de emergencia que estén más disponibles.

La investigación muestra que esas facturas tenían un saldo medio de desembolso personal de $450 dólares, mientras que en algunos estados promediaban más de $1,000 dólares.

La Ley Federal No Surprises tiene el principal objetivo de proteger a las personas de muchos tipos de facturas de atención médica fuera de la red, incluidos cargos inesperados por servicios de sala de emergencias, ambulancias aéreas y la mayoría de la atención fuera de la red en instalaciones dentro de la red.

Lamentablemente, esa ley, aprobada por el Congreso a fines de 2020, no aborda las ambulancias terrestres. Esto provoca una práctica muy común entre los servicios de atención médica y las aseguradoras llamada facturación de saldo, en la que a los pacientes se les cobra la diferencia entre la tarifa dentro y fuera de la red.

Por ejemplo, esta ley no sirvió de mucho para que una madre recibiera una factura de $97,599 dólares en marzo, por un servicio de ambulancia aérea de 140 kilómetros desde Salinas a San Francisco, en California, para que su bebé recibiera atención especializada. El argumento de la aseguradora para no ayudar con la cobertura es que el servicio no era “médicamente necesario”.

Este tipo de casos es más común de lo que se cree, y cuando la vida está en juego, no se escatima en esfuerzos, aunque esto resulte en una costosa factura.

“Nadie debería preguntar por la cobertura, solo se quiere la respuesta más cercana”, comentó Patricia Kelmar, directora senior de campañas de atención médica en US PIRG, a CBS MoneyWatch. “Siempre llame, no intente adivinar”.

Aunque 18 estados han promulgado protecciones contra la facturación sorpresa de ambulancias, las leyes solo cubren a las personas con planes de seguro regulados por el estado. Se necesitan acciones federales para extender las protecciones a aquellos con cobertura privada patrocinada por empleadores, que representan aproximadamente el 65% del país.

Si bien no existe alguna protección que te ayude a protegerte por completo de una elevada factura de traslado por ambulancia, Kelmar recomendó hacer algunas acciones para tratar de reducir el costo de este servicio médico.

Obtén una factura detallada. Es esencial para identificar y, posiblemente, impugnar cargos individuales. Las ciudades suelen negociar las tarifas por kilometraje y, si encuentra una comunidad a dos millas de distancia con una tarifa más baja, puede sugerir pagar esa tarifa en su lugar. Negociar. Hay una frase popular que aplica para estas empresas: “de lo perdido, lo recuperado”. Algunas agencias de ambulancias están dispuestas a negociar cuando una persona está dispuesta a cubrir aunque sea una parte de su factura.

Según Kelmar, algunos proveedores de ambulancias a menudo están dispuestos a llegar a un acuerdo, como un descuento del 40% si la persona paga al final del día. Asegúrate de que la factura haya sido atendida por el seguro. Aun cuando el servicio esté fuera de la red, los planes de seguro pagarían una parte similar a una tarifa negociada, así que asegúrate de que eso haya ocurrido. Habla con tu compañía de seguros y pide que paguen más. Hablar a la aseguradora para solicitar un apoyo financiero mayor, también te sirve para negociar con la compañía de ambulancias, comentándoles que estás buscando conseguir más dinero.

