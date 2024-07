Irina Baeva aseguró que “Aventurera” le ayuda a sanar su corazón roto

La actriz de origen ruso Irina Baeva ha decidido darle vuelta a la página y dejar atrás la polémica que envolvió su separación del actor Gabriel Soto. Y de acuerdo con la famosa, la puesta en escena “Aventurera” le ha servido como una vía de escape y herramienta para “sanar su corazón”.

“Este proyecto en particular es una bendición, inclusive en momentos complicados en nuestras vidas, el tener trabajo es una bendición”, narró a los micrófonos de ‘En Casa con Telemundo’. “Definitivamente los personajes nos eligen, y nos eligen por algo. Yo, en este momento de mi vida, tener a ‘Elena’, es un personaje dentro del cual puedo transitar por tantas emociones y puedo sanar y sacar tantas cosas, sobre todo con el baile”.

Al ser cuestionada por Aleyda Ortiz sobre si en algún momento estuvo en ella la idea de decirle “adiós” a la puesta en escena producida por Juan Osorio, Irina Baeva indicó que ella no se permite tirar la toalla.

“Yo siempre me pregunto: ‘¿Tengo opción?’ Y realmente no la tengo. No la tengo porque elijo no tenerla. Realmente aquí no hay opción ‘B’”, apuntó. “Inclusive en los momentos más complicados, pues te sigues preparando más, cierras los ojos y, ni modo, te avientas con todo porque creo que es la única forma realmente de salir adelante”, agregó durante la charla.

Asimismo, la histrionisa de origen ruso hizo referencia a las críticas de las que se volvió blanco recientemente a causa de su desempeño en el baile.

“Definitivamente con ‘Elena’ ha sido complicado, sin duda alguna el tema del baile, físicamente es muy cansado también. Son cinco funciones a la semana, pero aquí se ha dado todo (…) Ha sido una montaña rusa de emociones con ‘Elena Tejero’, pero estoy muy orgullo del trabajo que se ha hecho”, continuó.

Para finalizar, Baeva afirmó que no está lista para dejarse vencer por las adversidades, pues dicha palabra no está en su funcionario.

“Yo siempre he dicho que el universo conspira a favor de los soñadores, y yo hasta el día de hoy sigo soñando y sigo proponiéndome muchos objetivos y muchas metas”, concluyó la famosa.