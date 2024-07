Maite Perroni dedica amoroso mensaje a su esposo

La ex integrante de RBD, Maite Perroni dejó a más de uno con la boca abierta luego de recurrir a sus redes sociales para dedicar un tierno mensaje a su esposo, el productor Andrés Tovar, y así expresar su orgullo ante el nuevo logro profesional que ha sumado a su lista.

Y es que Tovar, quien hace apenas un año contrajo matrimonio con la cantante y recibieron a su primera hija juntos, fue nombrado productor ejecutivo del reality de canto “La Academia”, transmitido por la señal de TV Azteca.

Este nombramiento no hizo más que desatar la emoción y orgullo de Maite Perroni, quien no dudó en escribir un conmovedor mensaje donde plasmó sus emociones.

“Que sea un nuevo inicio lleno de sonrisas, música y mucha pasión para La Academia“, escribió la protagonista de historias como “Oscuro deseo” y “Cuidado con el Ángel” para acompañar la imagen compartida desde su perfil oficial de Instagram, donde se ve a Ándres Tovar junto al logotipo del programa.

“Quién mejor que tú. Te admiro tanto y aprendo de ti, siempre. Con todo mi amor“, añadió la ex compañera de personalidades como Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Dulce María.

Además de sus tiernas palabras, Maite Perroni dio una probadita de lo vivido detrás de escena durante la más reciente emisión de la competencia de canto, dejando claro que, al igual que él lo hizo en su momento, lo apoya en cada uno de sus proyectos.

Esta no es la primera vez durante las últimas semanas que la parejita encabeza los titulares; sin embargo, la más reciente ocasión fue debido a la noticia de un supuesto segundo embarazo, algo que Andrés Tovar no tardó en salir a desmentir.

“No es cierto, no estamos embarazados. En cuanto sea así, se los contamos. Pero por ahora no“, dijo frente a varios medios de comunicación.