Ryan Reynolds revela quién bailó realmente en “Deadpool & Wolverine”

“Deadpool & Wolverine” es actualmente la película número 1 en Estados Unidos y uno de los principales estrenos del verano, pero una escena en especial ha causado sensación entre el público, y es cuando el antihéroe de Marvel baila y hace acrobacias al ritmo del clásico de NSYNC “Bye Bye Bye”. El actor Ryan Reynolds ha revelado que, muy a su pesar, él no es quien aparece en esa secuencia.

Durante una conferencia de prensa, Reynolds comentó que su doble de baile Nick Pauley es el encargado de hacer la espectacular coreografía. “(En la película) hay momentos en los que surge un pequeño chasquido y un bloqueo, excepto que el chasquido realmente explota, como si se rompiera, y la cerradura no se abre, así que yo haría cualquier cosa para liberarme. Me quito el sombrero ante el talento de Nick, y le agradezco por su contribución y sus servicios”.

Pauley recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un video en el que aparece bailando el tema de NSYNC; para él, haber interpretado a “Dancepool” fue “el más grande honor” de su vida. Muchas personas al ver la película sospecharon que la persona debajo del traje rojo no era Ryan, y éste agregó: “Si (en la escena) les parece que la persona que baila no tiene artritis, es él (Nick)”.

“Deadpool & Wolverine” recaudó en su primer fin de semana en Estados Unidos, $205 millones de dólares, convirtiéndose en el octavo estreno más exitoso de todos los tiempos en ese país. Además, impuso el récord del debut con más ganancias para una película con clasificación R (para público de 18 años en adelante). Las críticas en general han sido buenas.

Al igual que los otros integrantes del elenco, Nick Pauley fue invitado a la premiere de “Deadpool & Wolverine”, aunque entonces nadie imaginaba que él aparecía en la película durante dicha escena. “Fui a la premiere, y ver las imágenes fue bastante surreal. No recordaba lo que hice con estilo libre entre la coreografía, y fue muy gracioso verlo de nuevo y decir: ‘Dios mío, ahora recuerdo haber hecho eso’. Durante el rodaje me sentí como en casa. Ryan Reynolds y Shawn Levy: gracias por su aliento y entusiasmo al incorporarme. Por favor ¡vayan a ver la película! Es una de las más completas que he visto en mi vida”.

