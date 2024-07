El “Oso Bipolar” de “Sabadazo” reaparece para desmentir a Gomita

Luego de que Gomita recordara en “La Casa De Los Famosos México 2” el incidente en el que se perdió el anillo de compromiso de Cecilia Galliano, acusando a un hombre con botarga de oso de haberse quedado con esa joya, éste ha reaparecido en redes sociales para dar su versión de lo sucedido y desmentir a la influencer.

Mark Tacher dice que Lapizito robó un anillo de compromiso

Erick Guerrero publicó en su cuenta de TikTok un video en el que muy decidido relata los hechos: “Soy la persona que le dio vida al “Oso Bipolar” el tiempo que estuvimos ahí en (el programa de televisión) “Sabadazo”. Estuve ahí presente el día que se perdió ese famoso anillo que tanto se ha mencionado últimamente. Ya son cientos de mensajes que me envían, positivos y negativos”.

VIDEO: ‘Gomita’ presume en house tour su nueva finca en México… ¡con piscina incluida!

Guerrero dijo que se sometió a varias revisiones de la policía, y que no se le encontró nada. “Tengo que grabar esto y tengo que poner un alto, tengo que poner a lo mejor un tipo de evidencia de un tema que ya se había aclarado hace mucho tiempo por la mismísima víctima (Cecilia Galliano), que ya vio el video cuadro por cuadro y ya señaló a la persona que tuvo que ser. Ese día se terminó el programa, tenía cinco personas de la policía, no de guardianes de seguridad de Televisa, cinco policías estuvieron checándome el costal donde guardaba el personaje. Checaron el personaje, lo abrieron todo, me abrieron a mí la boca, me checaron el bóxer, cosas que ya es entrar en detalles”.

Sobre la versión que expone Gomita acerca de que Erick recogió el anillo del piso, éste dijo: “Era imposible tomar algo, incluso en ese video que se hizo viral de que se ve que yo agarro algo del piso, cosa que no es cierto. Si lo checan bien, no se ve nada en el piso y jamás cerré la mano. Era imposible meterme un anillo por la boca, porque para empezar por la boca (de la botarga) era por donde yo veía, entonces es ilógico”.

Erick Guerrero fue contundente al desmentir a Gomita (cuyo verdadero nombre es Aracely Ordaz), pero dice que fans de ésta se han dedicado a insultarlo en redes sociales. “Ya empezaron comentarios ofensivos y metieron a mi esposa. Obviamente son gente que sigue a Aracely, y obviamente ella está aprovechando los reflectores para limpiar el nombre de su hermano con el mío, cosa que no voy a permitir, porque es fácil decir: ‘Fue el oso, fue la botarga’. Sí, pero esa botarga no tenía vida propia. Había una persona dentro y esa persona soy yo”.

Por último, Guerrero pidió difundir sus comentarios, para que ya no lo involucren en ese escándalo: “Son temas delicados, y ya me están señalando de algo que yo ni siquiera tuve que ver. Ya también Mark Tacher lo confirmó. Ya todos vieron ese video y ya no quiero hablar de más, porque es ilógico. Agradecería mucho que no señalaran por señalar. Compartan este video. De verdad, espero que llegue a las personas correctas”.

Hace algunos días Tacher señaló a Lapizito (Alfredo Ordaz Campos, hermano de Gomita) como el que hurtó el anillo de Cecilia Galliano, quien estaba comprometida con el actor en 2014: “Yo lo vi. (El anillo) salió volando por la ventana, y entonces pasó un tipo así corriendo, vestido de payaso, quién sabe por qué, y entonces agarró el anillo así del piso y lo vi, lo vi perfectamente. Y él no devolvió el anillo”.

