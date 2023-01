Gomita teme por su vida tras liberación de su padre, a quien denunció por golpearla: “Me muero de miedo”

En septiembre de 2021 Aracely Ordaz, quien también es conocida como Gomita, dio a conocer a través de las redes sociales que fue víctima de violencia familiar a manos de su padre ya que la golpeó en cara y cuerpo en repetidas ocasiones. Tras vivir este difícil momento, decidió llamar a la policía para solicitar una orden de restricción, misma que consiguió varios meses después.

A poco más de un año las autoridades mexicanas lo declararon culpable, dándole una pena de prisión de un año debido a que, según lo explicó la misma conductora durante una reciente entrevista con la psicóloga Silvia Olmedo, no encontraron pruebas suficientes para darle la pena máxima que es de seis años.

“Le dan la sentencia de un año que es la más baja porque solamente lo pudieron acusar de violencia física porque no llegué casi muerta, no llegaron a los seis años de prisión que es la más alta y su multa fue de $4 mil pesos“, explicó.

Pese a los golpes que recibió, el señor Alfredo Ordaz Barajas salió libre luego de pagar una fianza de $4 mil pesos, por lo que ahora la también presentadora de 28 años asegura que teme por su vida.

“Tengo miedo, me muero de miedo porque ahora sí siento que mi vida corre peligro por la persona con la que vivía”. Aracely Ordaz

Y aunque actualmente ya no viven bajo el mismo techo, confiesa que se siente con más temor aún debido a que por fin lo denunció y su actitud ha sido muy arrogante, pues no es la primera vez que agrade a una persona.

“Me duele que mi propio padre me dé tanto miedo. No es la primera vez que me golpea ni a mí ni a mi mamá, desde muy niña lo hacía. Me quemaba las manos en la estufa porque sacaba malas calificaciones“, reveló.

Entre lágrimas y visiblemente afectada por todo lo que ha vivido, recordó que en alguna ocasión su padre pisó la cárcel por golpear a una persona que incluso estuvo en coma, situación que en su momento ocultaron para que no afectara su imagen y con ello los proyectos en los que se encontraba toda la familia.

“Él en alguna ocasión ya estuvo preso, lo sacamos, no dijimos nada porque nos pidió que no se dijera nada porque iba a perder el trabajo”.

Gomita desmintió que haya decidido hablar de lo sucedido para buscar dinero, pues si ese fuera el plan, asegura que pudo haberlo denunciado por obligarla a trabajar cuando era una niña.

“Si yo hubiera querido ganar dinero, ¿por qué no mejor lo denuncio por explotación infantil? ¿Para qué quiero dinero?, quería mi tranquilidad”, agregó entre llanto.

Destacó que es muy doloroso verse en esta situación, pero lo hizo porque el único miedo que tenía su padre era que la gente se enterara cómo es en realidad y todo el daño que les provocó, especialmente a su mamá.

