Gomita baila con mini vestido que deja en evidencia sus curvas, pero terminó dividiendo opiniones

La conductora de televisión Aracely Ordaz, quien es mejor conocida como Gomita, no ha perdido oportunidad de posar con reveladores prendas que dejan a la vista la curvilínea silueta que obtuvo gracias a las cirugías estéticas, y aunque para nadie es un secreto, una vez más dividió opiniones al aparecer bailando con un diminuto vestido que dejó en evidencia las curvas de su retaguardia.

La sexy payasita no la ha pasado bien durante este año que está a punto de terminar debido a sus problemas familiares, en especial por haber sido víctima de violencia física primero por su papá y meses después por su novio, pese a todos los episodios dolorosos que enfrentó, también se ha convertido en una de las consentidas dentro de las redes sociales en las que continuamente da de qué hablar por posar con ajustadas prendas y trajes de baño que dejan muy poco a la imaginación, por lo que durante una reciente escapada al bosque no fue la excepción.

La polémica publicación fue hecha a través de su cuenta oficial de TikTok, en donde la sexy payasita originaria de México disfruta compartir videos en los que aparece con reveladoras prendas de todo tipo, desde vestidos, ajustados conjuntos deportivos, bodys e incluso atrevidos disfraces para Halloween que dejaron sin aliento a más de uno.

Pero fue una de sus más recientes publicaciones como la carismática influencer apareció realizando uno de sus ya acostumbrados bailes en el que se lució con un mini vestido color marrón que estuvo a punto de enseñar algo más que sus piernas.

Y es que, en esta ocasión lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el cambio que tuvo tras asegurar que se había retirado los implantes de glúteos, lo que terminó por dividir opiniones.

“Hay Gomita no te dejas ayudar”, “¿Qué te pasó?“, “Yo creo que no se los quitó se puso unos más pequeños”, “Ella es hermosa y admirable”, “De plano no entiende”, son solo algunos ejemplos de los mensajes que recibió.

En otro video, Gomita volvió a presumir su habilidad para el baile luciendo el mismo atuendo, aunque en esta ocasión fueron más los fanáticos que expresaron su admiración en la sección de comentarios.

También te puede interesar:

–Gomita presume que es verdadera fan de Karol G haciéndose el mismo tatuaje que ella

–Gomita celebra su cumpleaños 28 posando con vestido azul traslúcido que expuso su torneada silueta

–Gomita se viste de Gatubela y enciende las redes con un candente baile al estilo de Karol G