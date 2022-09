Gomita celebra su cumpleaños 28 posando con vestido azul traslúcido que expuso su torneada silueta

El pasado 10 de septiembre Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, celebró su cumpleaños número 28 por lo que su mamá le preparó una espectacular sorpresa, mientras que ella decidió festejar posando con un sexy vestido traslúcido que dejó en evidencia su esbelta figura.

Aracely Ordaz saltó a la fama dando vida a una divertida y tierna payasita en el programa de Televisa ‘Sabadazo’ dado mucho de qué hablar desde entonces por supuestos problemas con sus compañeras Cecilia Galliano y Laura G, quienes la habría tratado mal durante el tiempo en que compartieron pantalla.

Pero sin duda, lo que más ha llamado la atención es la serie de cirugías estéticas a las que se ha sometido para perfeccionar su cuerpo, entre las que se encuentran un aumento de busto, tres operaciones de nariz; dos de ellas fueron estéticas y la tercera fue provocada por un golpe que recibió. Además de ponerse mentón y la bichectomía. Mientras que para celebrar sus 27 años de da viajó a Venezuela para realizarse un bypass gástrico, con el que logró bajar más de 13 kilos y así conseguir la esbelta silueta que siempre había soñado.

Lo anterior se suma a una vida de problemas al interior de su familia, los cuales llegaron a su fin tras una brutal golpiza que recibió por parte de su propio padre, quien días después recibió una orden de restricción y actualmente viven sin poderse ver.

Esto es solo un poco de lo que Gomita ha tenido que vivir a lo largo de estos 28 años, pero de acuerdo con sus propias declaraciones a través de sus redes sociales, actualmente está recibiendo ayuda de especialistas para poder superar las crisis de ansiedad que continúa padeciendo.

Pese a lo complicada que ha sido su vida, la modelo e influencer actualmente goza del cariño y la aceptación de millones de seguidores de redes sociales, quienes aplauden cada aparición que realiza. Es por ello que decidió compartir una serie de fotografías con las que celebró su cumpleaños número 28 y fiel a su estilo posó con un vestido traslúcido que resaltó sus curvas.

“28 Feliz cumpleaños a mí“, escribió Gomita al pie de las cuatro fotografías en las que demostró lo feliz que es de poder festejar un año más de vida.

Mientras que su mamá la sorprendió decorando la habitación del hotel en Guadalajara, Jalisco, en donde la sexy payasita tuvo una presentación este fin de semana junto a sus hermanos. View this post on Instagram A post shared by Gomita Oficial (@gomitaoficial123)

