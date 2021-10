Gomita comparte desgarrador video para denunciar que su papá la golpeó: “Siempre había pasado”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Entre lágrimas, Aracely Díaz Ordaz, mejor conocida como Gomita alzó la voz para denunciar públicamente que su papá la golpeó, dejándole marcas en algunas partes de su cuerpo, e incluso, asegura que le arrancó las extensiones del cabello.

En un desgarrador video en el que la conductora mexicana aparece muy afectada, decidió exponer la serie de lesiones que sufrió hace unas semanas mientras intentaba defender a su mamá de la violencia familiar de la que, al parecer, eran víctimas desde hace bastante tiempo.

La serie de grabaciones que fue publicada la tarde de este 11 de octubre a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la famosa payasita reveló mientras llora que el altercado que tuvo con su padre, el señor Alfredo Ordaz Barajas, fue el pasado 3 de septiembre.

“Amigos, acabo de pasar lo más c%$& que siempre había pasado, y llevo mucho tiempo guardando. Mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Tengo esto (la barbilla) hinchado y la quijada me duele, tengo golpes en la cara”.

Además del video en el que dejó ver la golpiza que recibió, Gomita compartió un mensaje en el que señaló que tras la denuncia ante las autoridades finalmente obtuvo una orden de restricción, por lo que su padre no podrá volver a acercarse a ella, sin embargo, deja ver que este castigo no es suficiente, pues también le gustaría verlo tras las rejas.

“Hoy amigas puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre. Sé que he sido muy fuerte y todo lo callé, pero ya acabó ese maltrato, tanto psicológico como físico”.

Finalmente, Aracely Díaz Ordaz compartió un mensaje en el que pide un alto a la violencia física contra las mujeres y celebró con una serie de videos más, en los que aparece cantando el tema Grande, interpretado por Gloria Trevi y Mónica Naranjo.

“Esta canción que van a escuchar a continuación yo en lo personal se la dedico a mi padre. ¡Qué bueno!“, dijo la influencer antes de comenzar a cantar. View this post on Instagram A post shared by ℂℍ𝕀ℂ𝔸ℙ𝕀ℂ𝕆𝕊𝔸 🌸🎀👄 (@chicapicosa2)

También te puede interesar: