El “Vasco” Aguirre aclaró que no le jugó rudo a Jaime Lozano en la selección de México

Javier Aguirre en vísperas de su presentación oficial como nuevo técnico de la selección de México apareció en un video en las redes sociales oficiales del Tricolor para aclarar que nunca le jugó rudo a Jaime Lozano y que era cierto que lo apoyaba hasta el Mundial, pero al decidir el alto mando de la Federación Mexicana de Fútbol su destitución, no tuvo otro camino que aceptar por tercera ocasión el cargo para un proceso mundialista.

En un extenso video de casi seis minutos bajo la nueva modalidad de la gente de prensa de la FMF de presentar todo en forma digital, Aguirre expuso sobre ese tema que estaba flotando en el aire sobre un supuesto apoyo irrestricto para Jaime Lozano y que de un plumazo desapareció para dar paso de nueva cuenta a su gestión al frente del equipo nacional de México.

“Siento que es momento de volver a mi país y hacer algo por él”… 🗣️🎙️



Las primeras palabras de Javier Aguirre como Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/XM0EstGxub — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 31, 2024

“Soy un convencido de qué los proyectos debemos dejarlos terminar y yo apoyaba incondicionalmente a Jaime hasta el final, hasta el mundial. Sucede que bueno, como pasa en este cargo, los resultados mandan y tomaron decisiones en este sentido y deciden prescindir de Jaime y me llaman a mí. Y eso sí, es difícil decirle que no a la selección de México y si no tiene técnico nacional, si se decidió que no continuara el anterior, pues yo soy mexicano, pues yo soy entrenador, es una oportunidad para mí, fantástica de volver a mi país, después de estar tanto tiempo fuera y de hacerlo en un mundial, si Dios quiere. Por lo tanto, sé que es algo muy importante”, expuso sobre el espinoso tema del apoyo a Jimmy que se quedó en el tintero.

Los fracasos en los mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010

Aguirre también explicó el tema respecto a los dos fracasos en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, como razones muy poderosas para no volver a darle las riendas de la selección de México, bajo argumentos que anduvieron flotando en el ambiente respecto a que su llegada al Tricolor debe ser considerado un retroceso y no un progreso para la selección de México.

Sobre el primer Mundial en 2002 dijo que: “Hay dos momentos, digamos, que me marcaron para mal, mi fracaso en los dos mundiales. Uno de ellos, el del 2002, el partido de Estados Unidos, donde me equivoco, asumo mi responsabilidad, me equivoco, hago otro esquema táctico, otro parado, táctico sobre la marcha y sin haberlo entrenado y eso fue un error gravísimo. Entonces mi error fue no tener un Plan B, lo asumo, lo dije en su momento, ese partido lo perdimos, y nunca más me volvió a pasar, de 2002 para acá, 21 años, después siempre tengo plan B, plan, C y plan D. Ahora si pasa esto, hay que hacer esto y se entrena y se entrenan cosas, pero hay que decir que yo en ese entonces tenía 40 41 años y tenía poca experiencia y me equivoqué”.

¡Llegó la hora! 🕛



La presentación oficial de Javier Aguirre y @RafaMarquezMX este Jueves a la 1pm 😃. pic.twitter.com/n4GQrlTLxl — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 31, 2024

En Sudáfrica 2020, estaba enojado con la gente

En este sentido, añadió que: “En Sudáfrica 2010, otra cosa que se me atribuye mucho, previo a Argentina en una rueda de prensa, con una gorra mirando hacia abajo, son las dos imágenes que se recuerdan mías, con razón, negativas. Yo nunca más di una rueda de prensa, no mirando a los ojos a nadie, ni con la cabeza gacha, ni enojado, nunca más, enojado”.

“Puedo estar conmigo mismo, pero no con la gente y yo sí estaba enojado con la gente, nos daban por muertos, porque Argentina no sé qué, entonces para qué carajo salgo a la rueda de prensa, no quería salir, tuve que salir por reglamento”.

“Mi desacierto fue ponerme una gorra, contestar con monosílabos y eso fue mi condena. Aparte de que perdimos, pero eso ya es pasado, yo he aprendido de mis errores. Te dije esto porque son los dos que me marcaron negativamente, pero me quedo con lo bueno, me quedo con esas calificaciones, siete partidos en el Azteca, ganando los siete calificamos”.

Volver a ilusionar a los aficionados



El “Vasco” Aguirre, en la exposición que hizo a través del video publicado en redes sociales, también puso énfasis en que deben volver a ilusionar a los aficionados: “Hay que volver a ilusionar, hay que volvernos a reenganchar, pero con bases, no con palabras, sino con hechos. Resulta muy fácil decir, pero el campo es donde uno debe demostrar, que vean a su equipo irreconocible”

“Claro que vamos a perder, claro que de aquí a la preparación del Mundial, perderemos partidos, pero es parte de un proceso, de un aprendizaje, que seamos objetivos, con las victorias y con las derrotas, que seamos exigentes evidentemente porque hay material humano. Hay que decirle a la gente que sigan yendo a ver a su equipo, a esa gente que sigue apoyando, que sigue pagando su lana en sus viajes largos, entonces hay que devolver eso con esfuerzo, sacrificio y sudor que ellos ponen”.

Ve a una selección mentalmente fuerte

Respecto al panorama que espera tener en esta nueva aventura en la selección de México, Aguirre expuso que: “Yo veo en el equipo mexicano mentalmente fuerte. Es decir, en mi época de jugador, y antes aún, siempre hay anécdotas que cuando fuiste a Europa o ibas a Brasil, el equipo ya iba perdiendo 1-0 por el simple hecho de sentirte menos que el rival antes de que pitara el árbitro el inicio del partido”

“Yo siento que se han olvidado un poco los métodos o los procesos y en el afán de buscar solamente el resultado, se ha vuelto un poco resultadista. Por eso creo que tenemos una oportunidad de intentar que el método de trabajo sea transparente, sea visible y tratar de transmitir a la gente paciencia para empezar un postproceso que culmine en el 2026″.

Estos son los criterios en los que nos basamos para la elección del técnico nacional. Javier Aguirre y Rafa Márquez son los perfiles para conformar la mejor Selección en el Mundial 2026 dentro del Proyecto 2030. pic.twitter.com/u30SZdThIy — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 23, 2024

“Si entiendo que hay Nations League, Copa de Oro, entiendo las exigencias de los partidos amistosos, los partidos de preparación, pero para prepararnos para la fiesta grande en el 2026, y es donde creo que nos ha faltado un poquito de decir que lo importante es en el Mundial 2026, ha faltado explicarle eso a la gente”.

Sus sensaciones para un nuevo Mundial

Finalmente, Aguirre dio a conocer las sensaciones de regresar a dirigir de cara a una nueva justa mundialista al exponer que: “Me genera un montón de alegría el mundial, porque en el Mundial de 1986 lo viví, vi el Azteca, vi el Volcán lleno, vi a la gente, lo ubico. Esos penaltis contra Alemania, tratando de entrar a semifinales, la gente volcada cuando se calló el estadio porque se amoló el sonido local y cantamos el himno en el Azteca junto con los 100 mil espectadores“.

“Ahora esta nueva oportunidad, después de tantos años, han pasado 38 años de ese momento, las cosas han cambiado evidentemente. México está preparado por supuesto para un tercer mundial, y la gente está muy expectante, porque la caja de resonancia es mayor, las redes sociales, los medios de comunicación han crecido, la gente ha vivido después de esto muchos mundiales en que nos hemos quedado en la orilla del famoso quinto partido en los dos mundiales en México, entonces hay mucha ilusión por meterte nuevamente grupo de la élite”, finalizó.

¿Cómo se complementan? Javier Aguirre y Rafa Márquez tienen perfiles ideales para conformar la mejor Selección para el Mundial 2026 y en el marco del Proyecto 2030. pic.twitter.com/Gek1yY5pXm — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 23, 2024

Seguir leyendo: