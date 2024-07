El “Vasco” Aguirre y la polémica promesa de no hacerle sombra al proceso de Jaime Lozano

En los momentos en que el nombre de Javier Aguirre se perfila como la opción más viable para dirigir a la selección de México, en el entorno del equipo nacional mexicano se han generado varios cuestionamientos por la aparente falta de compromiso que comentó públicamente para apoyar el proyecto de Jaime Lozano en el equipo nacional de México.

En esa ocasión, Aguirre en charla con el canal “Caliente TV” expuso cuando se le preguntó sobre la forma de ayudar a la labor que en ese momento realizaba el llamado Jimmy Lozano en el Tricolor que: “Es buena pregunta (en qué puesto encajaría) porque yo mismo me la hago; donde sea menos en el puesto del Jimmy (Lozano). No me interesa ser técnico de la Selección Mexicana, tiene técnico y hay que apoyarlo”.

En esa charla, Javier Aguirre fue claro y contundente al señalar que no tenía pensando por ningún momento asumir el cargo de director técnico de la selección de México si eso representaba afectar el proceso de Jaime Lozano.

Pero después de este tiempo transcurrido y cuando los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, habían manejado que Aguirre entraría a la selección desde la figura de colaborador de Lozano, pero no de entrenador principal. Empero los resultados en la Copa América 2024 cambiaron la geografía de las cosas y las palabras se las llevó el viento.

En esa ocasión Aguirre reconoció también que siempre ha sido respetuoso de los procesos y que por esa razón, en las dos ocasiones que se ha reunido con la “Bomba” Rodríguez, han buscado la forma de que regrese a México en un puesto importante en el organigrama de la Selección Nacional, pero no han encontrado el puesto idea, ya que todos están ocupados actualmente.

“He hablado con Juan Carlos (Rodríguez) un par de veces, ha venido (España) y me ha ofrecido ir a México; le hemos buscado entre los dos el cargo, porque todos están ocupados. Entiendo que puedo ser una persona útil, pero la pregunta es en dónde puedo ser útil”, dijo el experimentado estratega en la charla con ese medio de comunicación.

Hasta el momento las versiones aseguran que la amistad y cercanía de Javier Aguirre con el alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez, terminaron por convencerlo de aceptar el ofrecimiento de hacerse cargo de la selección de México por tercera ocasión, bajo la premisa de que al rechazar Jaime Lozano el ofrecimiento de quedarse como asistente del “Vasco”, el compromiso moral pasó a mejor vida.

Lo cierto es que Lozano no quiso aceptar por cuestiones de principios, sabedor de que colocarse como asistente de Aguirre era una degradación del cargo de responsable principal y al final decidió dar un paso al costado.

