Daniel Arenas explota contra Ángela Aguilar y Nodal

El anuncio del romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar no solo dio de qué hablar entre el público, también una que otra celebridad, esto debido a la ola de “dimes y diretes” que surgieron al respecto. Tal fue el caso del actor Daniel Arenas, quien recientemente se pronunció en contra de la parejita ante los fuertes rumores sobre una supuesta infidelidad.

Fue durante la transmisión del programa “Hoy Día” que el tema sobre la reciente boda de los cantantes se puso sobre la mesa y el protagonista de melodramas como “Corazón Indomable” y “Despertar contigo” no tardó en mostrarse en contra de la supuesta infidelidad de la que se les acusa.

El famoso no dejó pasar la oportunidad de lanzar un contundente mensaje cuando la invitada del programa aseguró que en lo único que el público debe enfocarse es en el amor que Nodal y Ángela Aguilar se profesan.

“Que pongamos la palabra amor en igualdad con infidelidad, me perdonas, pero no”, sentenció Daniel Arenas. “Una cosa es cariño, te aprecio, te admiro, pareja, pero… ¿te amo? Si te amo no te soy infiel, discúlpenme”.

Te puede interesar:

• Video: Daniel Arenas, de ‘Hoy Día’, presume por dentro su nueva casa en Miami

• Daniel Arenas asegura que la Virgen de Guadalupe se le apareció| VIDEO

• Daniel Arenas le dedicó un bailecito a Ana Bárbara y se convirtió en su “bandido”

En un intento de evitar el conflicto, la invitada de nombre Jess expresó que es válido tener opiniones diferentes: “Y está bien desde tu escala de valores; desde tu punto de vista”, declaró.

No obstante, Daniel Arenas no quitó el dedo del renglón y lanzó una dura crítica ante el poco peso que se le da a la fidelidad: “No es de valores. Por eso está la sociedad como está, porque estamos normalizando que quien ama puede ser infiel, olvídate, olvídate. Eso no es así, eso no es amor”, añadió.

No pasó mucho tiempo antes de que las declaraciones del colombiano se viralizaran en redes sociales y el público le mostrara su apoyo: “Desde tu escala de valores, ¿esta señora qué se fumó?”, “Muy bien dicho, Daniel. Así se habla, eso es un caballero. Decir las cosas como son”, “Quien educó a ese caballero, se merece un 10” y “Callándola con la razón y todavía la señora justificando”, son algunas de las reacciones que se registraron.