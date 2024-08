James Rodríguez le pone fecha a su retiro

James Rodríguez estuvo en una transmisión de streaming con Pelicanger y fue en ese tiempo donde el jugador colombiano dio a conocer muchos más detalles de su salida del Sao Paulo de Brasil, además de hablar de su participación en la reciente Copa América 2024 que se llevó a cabo en los Estados Unidos, y también tuvo palabras sobre un posible retiro luego de la Copa del Mundo del año 2026.

Luego de una destacada participación en la Copa América 2024 donde Colombia consiguió el segundo lugar y James fue condecorado como el Jugador Más Valioso del torneo, tomó la decisión de darle punto y final a su contrato en Brasil, y dejó ver su posición por el trato que recibió en el Sao Paulo.

Se sinceró sobre su paso en Brasil

“A veces se dan las cosas bien y otras mal, fue una experiencia buena, me dejó aprendizajes, yo de lo malo siempre aprendo mucho, siempre quise jugar, pero cuando no se dan las cosas hay que dar un paso al costado”, comentó el jugador.

🇨🇴 ¿Lo mejores futbolistas de la historia de Colombia?

🗣 James Rodríguez: "Falcao y yo".



¿Coinciden?



pic.twitter.com/JPweuAJ6O8 — Samuel Vargas (@SVargasOK) August 1, 2024

“Al principio bien, me querían ver jugar, pero se recibía mucho hate, a mí me motiva que me den hate, hace parte del fútbol y de la vida. Ya sé que para el próximo club algunas cosas no se deben hacer”, agregó el jugador cuando fue consultado por el trato de la hinchada en Sao Paulo.

¿Cuándo se retira James del fútbol?

La Copa América 2024 fue un campeonato bastante importante para el jugador colombiano y ex jugador del Real Madrid, ya que demostró una vez más su calidad, nivel y talento. Sin embargo, el retiro es algo que está palpable para James Rodríguez, por lo que quiere aprovechar el tiempo al máximo y el colombiano habló sobre este tema. “Luego del mundial quiero ver que pasa conmigo, si puedo jugar un año más, si no, mirar a ver. Todo depende de cómo yo me sienta”, dijo el jugador resaltando que le gustaría un retiro como lo hizo en su momento el alemán, Toni Kross.

Para mi, para mi, para mi…. Tiene toda la razón James Rodríguez.

pic.twitter.com/NU9xxpaeId — Ricardo Arce (@ElGatoArceArce) August 1, 2024

Copa del Mundo en la mira

“Pienso que Colombia puede competir por la Copa del Mundo. A una gran final podemos llegar, espero que sí, también espero llegar al mundial con la Selección, pero la veo más difícil para la siguiente Copa América”, añadió James Rodríguez.

Otras declaraciones de James

También aprovechó la ocasión para conversar sobre la llegada de su ex compañero de selección, el delantero Radamel Falcao al Millonarios en la liga colombiana: “Falcao es un ídolo y hay que respetarlo en todos los estadios, ya vendrán los goles. Falcao está conmigo en el top de jugadores colombianos, mucha gente dice Falcao o El Pibe, pero yo me considero que estoy en el top 2 seguro, creo que entre Falcao y yo está el mejor jugador de la historia de Colombia”, comentó James.

Ⓜ️🐯 James Rodríguez sobre la llegada de Falcao a Millonarios: "¿Lo de Falcao a Millos?, bien, sí. Que empiece ya a meter goles, Falcao es un ídolo. A cada estadio que vaya tienen que respetarlo mucho, hay que tener paciencia".

El partido más especial de su carrera: “Fue muy lindo el de la semifinal contra Uruguay, fue el paso a la final y jugamos con 10 hombres muchos minutos. Fue el partido que más me marcó”, concluyó.

