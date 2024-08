Ecuador gana su primera medalla en París 2024

¡EL ORGULLO DE UN PAÍS! 🥇



Brian Daniel Pintado offers the first medal of the #Paris2024 Games to Ecuador! 🔥🚶

LA FIERTÉ D'UN PAYS ! 🥇



Brian Daniel Pintado offre la première médaille des Jeux de Paris 2024 à l'Équateur ! 🔥🚶 pic.twitter.com/aaf0HeRtz8