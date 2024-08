Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 2 al 4 de agosto

La cinta de M. Night Shyamalan que nos sitúa en un concierto de la estrella del pop Lady Raven que termina siendo el centro de una persecución para capturar a un violento asesino conocido como The Butcher: “Trap”. La película basada en la serie de animación de SpongeBob en la que Sandy Cheeks y SpongeBob SquarePants tendrán que viajar hasta Texas para salvar a su comunidad del malvado plan de un villano: “Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie”. La adaptación del libro de psicología infantil del mismo nombre escrito por Crockett Johnson: “Harold and the Purple Crayon”. Y La historia de una de las máximas estrellas de la Edad de Oro de Hollywood contada a través de sus propias palabras: “Elizabeth Taylor: The Lost Tapes”.

Trap

El genio del terror y del thriller M. Night Shyamalan está de vuelta con una película propia –la escribe y dirige– después de ayudar a su hija Ishana con su primera producción. “Trap” nos sitúa en un concierto de la estrella del pop Lady Raven al que acuden un padre (interpretado por Josh Hartnett) y su hija adolescente (Ariel Donoghue). Pero pronto se darán cuenta de que están en el centro de una persecución para capturar a un violento asesino conocido como The Butcher (El Carnicero). ¿Es posible que un evento con 30 mil fans y 300 policías sea en realidad una trampa preparada para cazar a un solo hombre? ¿Y quién es en realidad ese asesino? “Trap” está inspirada en la Operación Flagship, en la que la policía de Washington DC arrestó a 101 criminales invitándolos a un evento ficticio en el que podrían recoger tickets para un partido de la NFL y participar en un sorteo para ir al Super Bowl. Por cierto, Lady Raven está interpretada por otra hija del cineasta que es cantante, Saleka Shyamalan, que compuso además la música de la película.

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie

Sandy Cheeks (con la voz de Carolyn Lawrence) y Bob Esponja (con la voz de Tom Kenny) viajan a Texas para salvar la ciudad de un complot malvado. Crédito: Netflix

Llega a los cines una película basada en la serie de animación de SpongeBob, con los personajes habituales y algunos nuevos. Cuando Bikini Bottom y todos sus habitantes son sacados del fondo del mar a la fuerza, Sandy Cheeks y SpongeBob SquarePants tendrán que viajar hasta Texas, el estado natal de Sandy, para salvar a su comunidad del malvado plan de un villano. Película de animación para los más pequeños que también puede entretener a los mayores.

Harold and the Purple Crayon

“Harold and the purple crayon”. Crédito: Sony Pictures | Cortesía

Harold es un niño que no sabe diferenciar entre la realidad, un sueño y la ilusión. Vive en las páginas en blanco que él mismo va completando con su mágico lápiz morado. Cuando crece y sale de su libreta al dibujarse fuera de ella, Harold se dará cuenta de que tiene mucho que aprender del mundo real. Esta película protagonizada por Zachary Levi es la primera adaptación del libro de psicología infantil del mismo nombre escrito por Crockett Johnson. Estreno hoy en cines.

Elizabeth Taylor: The Lost Tapes

Elizabeth Taylor: The Lost Tapes. Crédito: Frank Worth, HBO | Cortesía

La historia de una de las máximas estrellas de la Edad de Oro de Hollywood contada a través de sus propias palabras, acompañadas de fotografías personales, videos caseros y clips de sus personajes más icónicos que reflejan sus retos y triunfos reales. Un documental que muestra entrevistas a la actriz nunca antes vistas y nos da acceso a su archivo personal, lo que obliga a reflexionar sobre el legado de Elizabeth Taylor. Estreno este sábado en HBO y disponible a partir de entonces en Max.

Kneecap

La historia real hecha ficción, pero con los personajes reales interpretándose a sí mismos, del grupo de hip hop irlandés “Kneecap”, que lidera un movimiento para salvar el idioma gaélico. En cines.

También te puede interesar:

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 26 al 28 de julio

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 19 al 21 de julio