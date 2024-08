Rafael Márquez se enojó y acusó de falta de respeto a que cuestionen donde radicará hasta el 2026

Rafael Márquez empezó con jiribilla su regreso a la selección de México y después de ser presentado como nuevo auxiliar de Javier Aguirre, visiblemente enojado cortó de tajo las insinuaciones de su falta de compromiso en su nuevo cargo al ser cuestionado sobre la ciudad donde vivirá en los próximos meses y definió esta aseveración como una falta de respeto a su trayectoria.

“Creo que esa pregunta es una falta de respeto, creo que los que me conocen saben que no demeritaría en lo más mínimo este escudo, creo que vale mucho y uno siempre ha estado dispuesto a colaborar en todo con la selección. Si antes no acepte ser parte del cuerpo técnico fue porque no estaban dadas las condiciones, pero ahora sin duda será un honor trabajar con un máster como Javier Aguirre”.

Y añadió que:”Si estoy aquí es porque amo a mi país y voy a estar a las órdenes que me diga Javier viviendo aquí o viviendo allá. Mi compromiso total hay un grupo de trabajo y ese es nuestro blindaje”, destacó el cinco veces mundialista.

Márquez expuso que por ningún motivo considera que haya sido un error venir a colaborar en la selección de México o que esta decisión pueda estropear sus planes de dirigir al Barcelona o algún otro equipo de renombre en Europa.

“No le quitaría valor a la selección, a un Mundial, lo que puedas hacer en un Mundial, ayuda, eso no me hace dudar que en el día de mañana haciendo un gran papel pueda tener una oportunidad, es un avance, un paso adelante. Yo no lo veo como retroceso”, dijo en la zona de preguntas y respuestas que precedió a su presentación oficial en el cuerpo técnico del Vasco Aguirre.

Márquez también expuso que: “Confío en mi trabajo, estoy en un deporte que sé cómo se maneja y los resultados deciden mucho, además que siempre me he caracterizado por no tener miedo al trabajo, se intentará salir adelante, pero si no acontecen los resultados, también estoy preparado para el fracaso, no tengo miedo de enfrentar el reto para el proyecto del Mundial 2030″.

El famoso Kaiser del Tricolor también destacó que espera hacer huesos viejos al frente de la selección de México: “No es pensar solamente en este proceso, es pensar en el siguiente, entre mis objetivos está ser el estratega de la Selección Nacional y algún día regresar también a Barcelona”, finalizó.

