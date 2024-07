El “Vasco” Aguirre reconoce como sus peores fracasos los mundiales de 2002 y 2010

Javier Aguirre, quien será nombrado en la víspera como nuevo director técnico de la selección de México para lo que falta del proceso del Mundial 2026, no tuvo reparo en reconocer como los peores fracasos en sus 28 años de trayectoria como director técnico a todo lo que aconteció en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, con la intención de que en esta nueva encomienda haya sacado provecho de estas grandes experiencias.

Lo anterior fue mencionado por el “Vasco” Aguirre como parte de un extenso relato en video presentado por la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, como preámbulo de lo que será su presentación oficial este jueves a las 13 horas de la ciudad de México (15:00 horas del Este de Estados Unidos) (12:0 horas del Pacífico) y en donde explicó las razones que derivaron en estos costosos fracasos en las justas mundialistas de hace 22 y 14 años respectivamente.

“Siento que es momento de volver a mi país y hacer algo por él”… 🗣️🎙️



Las primeras palabras de Javier Aguirre como Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/XM0EstGxub — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 31, 2024

“Hay dos momentos, digamos, que me marcaron para mal, mi fracaso en los dos mundiales. Uno de ellos, el del 2002, el partido de Estados Unidos, donde me equivoco, asumo mi responsabilidad, me equivoco, hago otro esquema táctico, otro parado, táctico sobre la marcha y sin haberlo entrenado y eso fue un error gravísimo. Entonces mi error fue no tener un Plan B, lo asumo, lo dije en su momento, ese partido lo perdimos, y nunca más me volvió a pasar, de 2002 para acá, 21 años, después siempre tengo plan B, plan, C y plan D. Ahora si pasa esto, hay que hacer esto y se entrena y se entrenan cosas, pero hay que decir que yo en ese entonces tenía 40, 41 años y tenía poca experiencia y me equivoqué”.

Mientras que en el Mundial de Sudáfrica 2010, destacó que: “En Sudáfrica 2010, otra cosa que se me atribuye mucho, previo a Argentina en una rueda de prensa, con una gorra mirando hacia abajo, son las dos imágenes que se recuerdan mías, con razón, negativas. Yo nunca más di una rueda de prensa, no mirando a los ojos a nadie, ni con la cabeza gacha, ni enojado, nunca más, enojado”.

“Puedo estar conmigo mismo, pero no con la gente y yo sí estaba enojado con la gente, nos daban por muertos, porque Argentina no sé qué, entonces para qué carajo salgo a la rueda de prensa, no quería salir, tuve que salir por reglamento”.

“Mi desacierto fue ponerme una gorra, contestar con monosílabos y eso fue mi condena. Aparte de que perdimos, pero eso ya es pasado, yo he aprendido de mis errores. Te dije esto porque son los dos que me marcaron negativamente, pero me quedo con lo bueno, me quedo con esas calificaciones, siete partidos en el Azteca, ganando los siete calificamos”, dijo.

Javier Aguirre espera haber aprendido de sus errores en los dos pasados mundiales que dirigió a la selección de México y tratar de lograr un resultado histórico en el Mundial 2026. Crédito: Guillermo Arias | AP

Sin lugar a dudas, ambas competencias que no tuvieron el final esperado por todos los aficionados será el principal reto del “Vasco” Aguirre para acallar las actuales críticas que aseguran que su designación es un retroceso para la selección de México y que la alternativa para tomar el cargo dejado por Jaime Lozano, debió ser para otro tipo de filosofía futbolística.

Lo cierto es que este jueves será su próximo reencuentro con la prensa de México, después de que hace dos años dirigió en la Liga MX al frente de los Rayados de Monterrey, competencia donde solo registra un título en su trayectoria con el Pachuca en el torneo invierno 1999.

¡Llegó la hora! 🕛



La presentación oficial de Javier Aguirre y @RafaMarquezMX este Jueves a la 1pm 😃. pic.twitter.com/n4GQrlTLxl — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 31, 2024

